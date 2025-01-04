应对特朗普贸易政策 欧洲威胁提高美企税收

（德国之声中文网）欧洲人民党领袖韦伯（Manfred Weber）于1月4日表示，欧洲必须做好准备应对美国总统特朗普即将实施的高关税政策。他警告称，特朗普可能很快对欧洲商品征收高达20%的进口关税。韦伯呼吁欧盟采取对等措施，包括对在欧洲盈利丰厚却缴税甚少的美国科技公司加征税收。

韦伯向德国冯克媒体集团（Funke Mediengruppe）表示：“特朗普只会尊重自信且团结的欧洲。关税事务完全由欧盟负责，这使我们在这一领域更具力量。”

韦伯认为，欧盟若和美国打贸易战，将会削弱自身抗衡中国的实力 图像来源: Getty Images/T. Charlier

提议建立“经济北约”

韦伯还强调，欧洲并不寻求与美国展开贸易战，因为这只会削弱西方国家整体的经济力量，尤其是在应对中国方面。他建议，欧洲应向特朗普提出共同应对中国的合作计划，以形成更紧密的经济联盟，类似“经济北约”的构想。

韦伯进一步指出，美国和欧盟经济规模相当，各自约占全球经济总量的20%以上，这为欧洲采取更具信心的反制措施提供了基础。他表示：“我们也完全有能力采取对等措施，确保我们的利益。”

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欧洲应对新时期的挑战

韦伯表示，特朗普的上任将标志着一个新时期的开始。他指出：“从特朗普的竞选承诺和新政府的人事安排来看，可以清晰地预见到欧洲将面临的挑战。我们必须以自信的态度加以应对。”

欧洲各国政府正密切关注美国即将实施的经济政策，尤其是特朗普对进口产品征收高关税的计划可能对欧洲出口带来的潜在影响。韦伯的呼吁反映了欧盟内部对捍卫自身经济利益的决心，同时也表明欧洲寻求与美国建立更平衡的经济伙伴关系。

韦伯（Manfred Weber）是德国基督教社会联盟党（CSU）成员，同时也是欧洲人民党（EPP）在欧洲议会中的领导人。他以支持强有力的欧洲一体化政策著称，并在国际事务中倡导欧盟采取更自信的态度。

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