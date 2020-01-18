应对未来战争 日本宣布成立太空部队

（德国之声中文网）日本首相安倍三周一(1月20日)表示，日本将组建一只太空防御部队，在其它对手国家开发导弹和相关技术的背景下，日本将紧密的和美国总统特朗普不久前也宣布成立的太空部队合作，共同抵御外部威胁。

这支太空部队计划今年4月启用，它是日本空中自卫队的一部分。安倍在日本国会今年第一次会议上发言时透露了上述消息。

他说日本还必须捍卫自己免受网络空间威胁的侵害，以及对日本卫星的电磁干扰。美联社报道称，越来越多的人担心中国和俄罗斯正在寻求找到干扰、禁用或摧毁卫星的办法。

我们将大力加强太空作战的能力和系统，以期确保在这些领域占据优势，安倍说。

日本太空部队将被部署到东京西部城郊地区的一处军事基地。直到2020年4月正式开始运作前，将有20名员工在那里完成准备工作。新部门的作用是为前线的士兵提供卫星导航和通讯服务。

安倍的内阁去年12月批准向航天相关项目投入大约4亿6000万美金的预算，但这一动议还需要得到国会批准。

日本的和平宪法不允许它拥有进攻性的部队

保持领先于中国的现代化军力

日本在2019年9月底发布的防务白皮书中，中国首次被列为比朝鲜更大的威胁。白皮书说，在过去的七年里，日本将防务开支总共提高了10%，以应对中国和朝鲜的军力提升，包括朝鲜可能携带核弹头的导弹。

为了保持领先于中国的现代化军力，日本正在购买美国制造的隐形战斗机和其他先进武器。日本军方在最新的预算中要求拨款1156亿日元（11亿美元）购买9架洛克希德马丁制造的F-35隐形战机，其中6架为可在航空母舰短程起飞与垂直降落（STOVL）型号。

白皮书的消息显示，加上隐形战斗机和反导弹装备，日本每年从4月1日开始执行的国防预算将在2020年增加1.2％，达到5.32万亿日元的新记录。

相比之下，中国2018年军费增长了7.5％，多达1,770亿美元左右，超过日本的三倍。中国正在研发隐形战斗机和航空母舰等武器，以帮助它增强军事覆盖能力。

安倍致力于扩大日本自卫队在国际事务中扮演的角色，加强和美国军方的合作以及提高和美国军武装备的兼容性。

在周日纪念日美安保条约签署60周年之时，安倍表态称要增强日本的军事能力以及和美国的合作，包括在太空和网络安全领域的合作。

解决好"不幸的过去"

他表示，有决心与朝鲜一起解决好日本"不幸的过去"的问题，希望在明年任期结束之前"了结"相关的战后遗留问题。

他重申了与朝鲜领导人金正恩展开会谈的意愿。值得注意的是，以前安倍总是以朝鲜半岛的无核化以及解决日本公民在朝鲜被绑架的问题为前提谈及会晤的可能性，而如今他没有明确提及这一条件。

美联社报道称，安倍晋三任期内的计划之一是修改宪法。日本在二战中战败后，在美国的影响下所推出的宪法禁止这个国家使用武力解决国际争端。

安倍任期内修宪无望？

美联社认为，虽然安倍一直致力于修宪，但由于缺乏公众的关注以及反对派的抵制，目前来看他成功的可能性越来越小。反对派针对日本向中东地区派遣海军提出异议。另外反对党议员指认安倍借赏樱会公款招待支持者，涉嫌违反《公职选举法》。

同时为了缓和与韩国的关系，安倍最新表示他计划与韩国展开紧密合作，应对东北亚严峻的安全环境。

围绕二战及殖民地时期日本在朝鲜半岛强征劳工的赔偿纠纷，东京和首尔方面关系跌入数十年来的最低点。2019年9月，韩国最高法院判决日本企业应对战时从朝鲜半岛强征的劳工予以赔偿。作为对韩国法院判决的反应，日本对出口韩国的半导体材料加强管制，双方于2019年年底先后将对方从贸易伙伴"白名单"上除名。

任琛/李鱼（综合报道）