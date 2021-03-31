应对朝鲜　美日韩联手

（德国之声中文网）美、韩、日确定继续向朝鲜施压，废除其核武器与导弹计划。三国高级官员在一次罕见的安全会议上重申了这一立场。此次会议在美国马里兰州安纳波利斯（Annapolis）的美国海军学院举行。美国总统拜登的国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）、其日本同行北村茂（Shigeru Kitamura ）和韩国国家安全顾问徐薰（Suh Hoon）在一份联合声明中强调，对朝鲜核计划和导弹计划有着共同的担忧，并承诺 "协调一致，三边合作，致力于实现无核化"。





首尔报道了邻国朝鲜一周前的导弹试验





声明同时称，三方一致认为，必须全面执行联合国安理会相关决议，防止朝鲜核扩散，加大威慑力度，维护朝鲜半岛的和平与稳定。

白宫重估朝鲜政策

三国之间的磋商在紧张局势加剧背景下进行。上个月，朝鲜领导人金正恩下令进行新的弹道导弹试验。正在重新评估华盛顿迄今朝鲜政策的美国拜登总统行政当局上周曾表示，尽管朝方从事了最新的导弹试验，但美国仍对外交接触朝鲜持开放态度。不过，他同时警告说，如果平壤的共产党领导人激化局势，华盛顿政府将作出回应。



上月，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和国防部长奥斯汀（ Lloyd Austin ）共同访问了东京和首尔。这是两人上任以来的首次外访。



凝炼／任琛（路透社，法新社）



© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。