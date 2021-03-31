 应对朝鲜　美日韩联手 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.04.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

应对朝鲜　美日韩联手

新近再度发生朝鲜试射导弹事件后，美国与在该地区的日、韩盟友敲定了战略，其目标：平壤不得拥有核武器。

Nordkorea Kim Jong Un inspiziert den Bau eines U-Boots

朝鲜统治者金正恩（Kim Jong Un）不想不想听美国指手画脚(资料图片)

（德国之声中文网）美、韩、日确定继续向朝鲜施压，废除其核武器与导弹计划。三国高级官员在一次罕见的安全会议上重申了这一立场。此次会议在美国马里兰州安纳波利斯（Annapolis）的美国海军学院举行。美国总统拜登的国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）、其日本同行北村茂（Shigeru Kitamura ）和韩国国家安全顾问徐薰（Suh Hoon）在一份联合声明中强调，对朝鲜核计划和导弹计划有着共同的担忧，并承诺 "协调一致，三边合作，致力于实现无核化"。  

Nordkorea feuert ballistische Kurzstreckenraketen

首尔报道了邻国朝鲜一周前的导弹试验

　　

DW.COM

据韩联社3月24日报道，朝鲜3月21日从半岛西海岸发射了两枚导弹。这也是美国总统拜登上任以来，朝鲜首次被外界获知的导弹试射。3月22日，中国报道金正恩和习近平互致口信。

在拜登1月就职前不久，金正恩谴责美国是朝鲜「最主要的敌人」，还在阅兵式上公布了一枚新的潜射弹道导弹。现在朝鲜正式对美国新政府喊话。

据英国广播公司日前（2月21日）报道，两年前，河内峰会后，美国前总统特朗普曾向朝鲜领导人金正恩提供乘坐总统专机“空军一号”回平壤的机会，但遭拒绝。

国际原子能机构1日发布报告，称朝鲜的一些核设施仍继续运行。此消息立即引起美国担忧。华府称，朝鲜此举可能是为了引起华府注意，并藉此要求美国减轻对朝鲜的制裁。

朝鲜周四向日本附近海域发射导弹，日本首相菅义伟表示将在下个月访问美国时与拜登「彻底讨论」朝鲜问题; 韩国也将召开国安紧急会议。

声明同时称，三方一致认为，必须全面执行联合国安理会相关决议，防止朝鲜核扩散，加大威慑力度，维护朝鲜半岛的和平与稳定。  

白宫重估朝鲜政策  

三国之间的磋商在紧张局势加剧背景下进行。上个月，朝鲜领导人金正恩下令进行新的弹道导弹试验。正在重新评估华盛顿迄今朝鲜政策的美国拜登总统行政当局上周曾表示，尽管朝方从事了最新的导弹试验，但美国仍对外交接触朝鲜持开放态度。不过，他同时警告说，如果平壤的共产党领导人激化局势，华盛顿政府将作出回应。  

上月，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和国防部长奥斯汀（ Lloyd Austin ）共同访问了东京和首尔。这是两人上任以来的首次外访。

凝炼／任琛（路透社，法新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

相关内容

Kongo Treffen mit Chians Außenminister Wang Yi

外事活动频频 中国欲走出外交困境？ 31.03.2021

在中国与欧美国家官方关系日益紧张之际，北京与亚洲邻国的外交互访则相当频繁。本周将有五国外长访问中国。有分析认为，近期积极的外事活动显示中国有意扩展自己的联盟。

General Lloyd Austin III

美防长出访亚洲 打造对华“可信威慑” 14.03.2021

踏上亚洲访问行程的美国国防部长奥斯丁表示，此次访问是为促进与美国盟友的军事合作，打造对中国的“可信威慑”。

Nordkorea Kim Jong Un

日首相证实：朝鲜发射两枚弹道导弹 25.03.2021

朝鲜周四向日本附近海域发射导弹，日本首相菅义伟表示将在下个月访问美国时与拜登「彻底讨论」朝鲜问题; 韩国也将召开国安紧急会议。

广告

媒体看中国

China boykottiert westliche Bekleidungs-Firmen

德语媒体：市场经济也是捍卫人权的武器

中国政府在新疆和香港的所作所为令人震惊，但与此同时，中国又拥有世界上最具潜力的广阔市场。面对保障人权和经济利益的两难抉择，西方应如何应对呢？  