 应对朝鲜威胁 美航母战斗群本周访韩 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.09.2022

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新闻广角

应对朝鲜威胁 美航母战斗群本周访韩

韩国官员周一（9月19日）通报说，一美国航空母舰战斗群将于本周抵韩，参加韩美5年来首次海上联合演习。此举明显是对不断增加的朝鲜核威胁的强力示威。

美国的”里根“号航母战斗群

美国的”里根“号航母战斗群

（德国之声中文网）韩国海军在一份声明中说，《罗纳德·里根号》航空母舰战斗群将于本周五抵达韩国东南部一海军基地，参加两国联合军演，提升军事准备能力，展示 "韩美联盟保障朝鲜半岛和平与稳定的坚定决心"。 韩国国防部指出，这是自2017年以来首次有美国航母参加在朝鲜半岛附近海域举行的联合演习。当年，美国派出包括里根号在内的3艘航母与韩方联合军演，回应朝鲜的核试验和导弹试验。 

朝鲜最高人民会议新近立法，授权在某些情况下先发制人使用核武器，显示朝鲜核学说越来越具侵略性。今年早些时候，该国试射了一系列具载核能力的弹道导弹，其射程可达美国本土。

今年八月，朝鲜进行导弹试验的电视画面。

今年八月，朝鲜进行导弹试验的电视画面。

 美、韩官员强调，派遣里根号航母打击群至该地区是美国对韩安全承诺的明确表现。 

两国共4名副部长级官员同时举行会议，华盛顿扩展安全承诺为主要磋商内容。这是自2018年初以来两个盟国之间的首次此类会议。 

 作为对朝鲜核威胁的回应，韩国致力于自造并采购大批高科技导弹、隐形战机及其它常规武器。韩国不拥有核武器，处于美国 "核保护伞 "之下。美国承诺，一旦韩国受到核攻击，立即对攻击方毁灭性反应。目前，驻扎在韩国的美军规模约为28500人。 

   韩国海军在声明中解释说，《里根号》航母战斗群原计划周四抵达，但因台风等原因，推后一天。

（法新社） 

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