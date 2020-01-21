应对新型冠状病毒  法兰克福机场有信心把关

（德国之声中文网）法兰克福机场货运公司一名发言人周二（1月21日）对法新社表示，"我们一直与有关当局密切协调，并同别的机场交换信息……。不过，眼下尚无必要采取更多措施。"

她透露，目前还没有实施进一步措施，机场依循世界卫生组织和本国外交部的旅行及安全建议。这位发言人指出，经由过去的瘟疫，法兰克福机场已拥有良好的应对机制，一旦这种新型肺炎出现继续扩散现象，救护人员将受培训，以能辨认相关症候。

美因河畔法兰克福同中国武汉市之间没有直达航班。去年12月，这个位于华中的千万人口都市首次出现涉事病毒。迄今，已有6人死于因该病毒引起的肺炎，登记在案的受感染人数约达300。

世卫组织定于本周三举行有关这一新型疾病的紧急委员会会议，评估它是否已构成"国际关注的突发性公共卫生事件"。

这一新兴病毒源自致命的Sars（严重急性呼吸系统综合症）病毒所属的同一病毒家族。2002和2003年，在中国內地和香港分别有近350人和300人死于Sars。

德国亦可能出现病例

鉴于这一新型冠状病毒在部分亚洲地区扩散，德国著名病毒学家、柏林Charité医院教授德罗斯滕（Christian Drosten）预期，德国境内亦可能出现相关病例。德罗斯滕周二在接受德国电台采访时指出，医疗界不能不预期，德国也会出现病例，德国的整个卫生系统必须对此做好准备。他表示，德国国内医院现在必须考虑如何收治相关病人的问题，其中的一部分人须被隔离或送入重症监护室。他称，Charité医院的所有监测系统均已全面运作，以在一旦有需要时能确证由这种新型冠状病毒引起的炎症。

德罗斯滕教授警示说，卫生当局必须"非常严肃看待"这种新型病毒。他表示，总体情况如今显示出更多与2003年Sars疫情的相似性，已获证实的人际感染性则增加了这一病毒的危险性。

德国拥有良好的防范能力

总体而言，这位病毒学家认为，德国是有良好防范能力的。他说，这里有避免发生瘟疫的"很好的结构"，以及一项全国性的防范瘟疫方案；通过罗伯特-科赫研究所的工作，使得防范与应对措施有着很好的协调。他补充说，因此德国公民现在无须担心自己的健康。

据中国卫生当局称，这一新型冠状病毒最早于去年12月在武汉的一个海鲜和活禽市场出现；其后，在北京、上海以及泰国、日本和韩国也报告发生个别感染病例。在澳大利亚和菲律宾分别出现一例疑似病例。所有境外感染者或疑似患者此前均曾去过武汉。

凝炼/苗子（德新社、法新社）