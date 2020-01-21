 应对新型冠状病毒  法兰克福机场有信心把关 | 科技环境 | DW | 21.01.2020

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科技环境

应对新型冠状病毒  法兰克福机场有信心把关

德国最大航空港--美因河畔法兰克福机场认为，有能力应对来自中国的新型冠状病毒。

Deutschland l Luftverkehr am Frankfurter Flughafen l Passagiere steigen in Flugzeug ein (picture alliance/dpa/S. Stein)

法兰克福机场冷静应对

DW.COM

从武汉开始爆发的新型冠状病毒肺炎出现第6个死亡案例，约300人确诊感染该病毒。确定有人传人的风险后，中国和其他各国正想办法因应中国春节期间的大量遊客，避免大规模传染。台湾已确诊首个病例。 (21.01.2020)

自从武汉传出新型冠状病毒导致的肺炎疫情以来，已有200多个确诊案例，并有四人因此不幸丧命。 过去几天，亚洲各国也陆续传出确诊疫情，德国之声专访了澳大利亚新南韦尔斯大学的传染病毒学家及公共卫生专家麦可泰尔教授 (Raina Macintyre) ，请她针对新型冠状病毒的疫情进行分析。 (21.01.2020)

某些迹象显示，导致中国武汉发生新型肺炎的病毒属于一种已知病毒种类，可能很快能被遏制。世卫组织周二发出警告，称这种在中国传播的新型冠状肺炎病毒传播范围可能扩大。该组织以及中国方面均表示，这种病毒可能在人际间传播。 (15.01.2020)

（德国之声中文网）法兰克福机场货运公司一名发言人周二（1月21日）对法新社表示，"我们一直与有关当局密切协调，并同别的机场交换信息……。不过，眼下尚无必要采取更多措施。"

 她透露，目前还没有实施进一步措施，机场依循世界卫生组织和本国外交部的旅行及安全建议。这位发言人指出，经由过去的瘟疫，法兰克福机场已拥有良好的应对机制，一旦这种新型肺炎出现继续扩散现象，救护人员将受培训，以能辨认相关症候。

美因河畔法兰克福同中国武汉市之间没有直达航班。去年12月，这个位于华中的千万人口都市首次出现涉事病毒。迄今，已有6人死于因该病毒引起的肺炎，登记在案的受感染人数约达300。

世卫组织定于本周三举行有关这一新型疾病的紧急委员会会议，评估它是否已构成"国际关注的突发性公共卫生事件"。

这一新兴病毒源自致命的Sars（严重急性呼吸系统综合症）病毒所属的同一病毒家族。2002和2003年，在中国內地和香港分别有近350人和300人死于Sars。

Deutschland Christian Drosten Virologe (privat)

柏林Charité医院病毒学教授德罗斯滕：开动了所有监测系统

德国亦可能出现病例

鉴于这一新型冠状病毒在部分亚洲地区扩散，德国著名病毒学家、柏林Charité医院教授德罗斯滕（Christian Drosten）预期，德国境内亦可能出现相关病例。德罗斯滕周二在接受德国电台采访时指出，医疗界不能不预期，德国也会出现病例，德国的整个卫生系统必须对此做好准备。他表示，德国国内医院现在必须考虑如何收治相关病人的问题，其中的一部分人须被隔离或送入重症监护室。他称，Charité医院的所有监测系统均已全面运作，以在一旦有需要时能确证由这种新型冠状病毒引起的炎症。

德罗斯滕教授警示说，卫生当局必须"非常严肃看待"这种新型病毒。他表示，总体情况如今显示出更多与2003年Sars疫情的相似性，已获证实的人际感染性则增加了这一病毒的危险性。

德国拥有良好的防范能力

总体而言，这位病毒学家认为，德国是有良好防范能力的。他说，这里有避免发生瘟疫的"很好的结构"，以及一项全国性的防范瘟疫方案；通过罗伯特-科赫研究所的工作，使得防范与应对措施有着很好的协调。他补充说，因此德国公民现在无须担心自己的健康。

据中国卫生当局称，这一新型冠状病毒最早于去年12月在武汉的一个海鲜和活禽市场出现；其后，在北京、上海以及泰国、日本和韩国也报告发生个别感染病例。在澳大利亚和菲律宾分别出现一例疑似病例。所有境外感染者或疑似患者此前均曾去过武汉。

 

凝炼/苗子（德新社、法新社）

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