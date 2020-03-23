应对新冠疫情 默克尔支持率上升

（德国之声中文网）数周"禁足令"，公民自由受限，商店和饭店关门，用软件监控人们的行踪，以及前所未有的公共债务，这些是我们在反乌托邦电影中可能看到的情节。如今，随着德国政府对抗新冠疫情的措施日益严厉，电影中的想象与现实相比只会显得苍白无力。

然而，德国公共广播联盟（ARD）委托民意调查公司Infratest dimap进行的一项调查显示，大多数达到投票年龄的德国人都赞成政府措施。整体而言，这些措施被认为恰如其分。72％的受访者表示对政府应对危机感到满意，大约三成受访者对政府措施持批评态度。

一个月前，有25％的受访德国人担心自己或亲戚感染新冠病毒。现在，为此忧虑的人数上升到51％。在这个问题上，不同的年龄组别差异不大。65岁以上的受访者中，担心感染的人数占53％，40岁以下则为45％。

社交隔离政策得到普遍赞成

3月23日开始在全德国实行的严格的社交隔离规定，得到了绝大多数人的支持。整体而言， 93％的受访者认为这是适当措施。

根据该项调查，大约一半的德国人将自愿安装一款智能手机应用程序，用以追踪新冠病毒传播，警告用户感染风险。另一半人拒绝该应用程序，许多人担心数据隐私安全。

德国医疗系统足以应对疫情吗？

三分之二的受访者表示，他们对德国的医疗系统和医护人员应对这场危机很有信心或者非常有信心。尽管如此，仍有四成受访者怀疑德国是否有足够的资源来治疗所有患者。其中有人担心甚至非常担心是否每一位患者都能得到所需要的治疗。

公民自由面临危险吗？

尽管社交隔离政策受到全国范围的普遍赞成，但是仍然四成受访者担心，疫情过后公民自由能否复原。德国选项党（AfD）和左翼党的支持者对此最为担心，基民盟或基社盟的选民中，也有40％的受访者对此表示忧虑。

德国人最担心疫情影响经济。 75％的人表示非常担心或极其担心德国经济因此受创。迄今为止，大多数德国人还不太为生计发愁。然而，三分之二的受访者表示，他们担心自己的财务状况可能恶化。

政府的支持率上升

总体而言，政府的支持率有所提高。 3月初，六成德国受访者表示不满意政府作为。现在情况发生了逆转：自从公共广播联盟1997年开始委托进行这一项调查以来，当下的政府（由社民党、基民盟和基社盟组成的执政联盟）创下了最高支持率。

许多人担心数据隐私安全

政府获得的支持不仅仅来自社民党、基民盟和社民盟的选民，绿党和自民党的许多支持者也对政府最近制定的政策为表示满意。一半的左翼党支持者也是如此，但选项党支持者中只有六分之一的受访者表示满意。

假如周日举行大选

假如本周日举行大选，选民会如何投票？

执政联盟之一的社民党从政府支持率飙升中受益最少，只有16％的受访者会投票给它。来自社民党的财长朔尔茨（Olaf Scholz）是该党唯一一位支持率上升者，达到63％（比上个月增加了17个百分点），几乎追上默克尔总理的支持率64％（比上个月增加了 11个百分点）。

卫生部长斯潘（Jens Spahn）的支持率为60％，比上个月增加 9个百分点。经济事务部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）的支持率为51％，比1月份增加了 13个百分点。他们两人都来自基民盟，达到本届议员支持率的最高纪录。显然，在这场危机中有所作为的官员都得到了民众的认可，例如巴伐利亚州州长索德（Markus Söder）的支持率达到58％，比上个月上升 16个百分点。