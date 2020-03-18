应对新冠疫情 德军计划动员预备役

（德国之声中文网）德国当局正极力防止新冠疫情爆发。德国国防部长克朗普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）计划动用预备役人员以增加德国军队力量。
克朗普-卡伦鲍尔在新闻发布会上表示："所有人都应该意识到，防疫将是一场马拉松。确保各项功能始终有效运作，这是联邦国防军的任务。"
"在这个艰难的时刻，民众可以依赖国防军。"德国军方已被部署不同任务，以帮助应对目前的危机：军机被派遣至中国接回德国公民，士兵们则在德国各地协助设立隔离设施。
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德国约有18万现役军人以及12万预备役人员，后者只在自愿的基础上接受调遣。与克朗普-卡伦鲍尔一同出席记者会的联邦国防军总监左恩（Eberhard Zorn）指出，许多预备役人员需要先征求雇主同意才能接受征调。
克朗普-卡伦鲍尔表示，在此次危机中，军方的工作主要是提供医疗设备、保障基础设施，以及在必要情况下协助维持公共秩序。她指出，军方目前接到地方政府约50次的求助，协助提供露营床等设备。迄今已有2336名预备役响应参与提供医疗服务的征召，其中大约1000人已经准备好接受调遣。另外还有2万8000名预备役已做好在其擅长领域中提供支援的准备。
克朗普-卡伦鲍尔表示："在这个艰难的时刻，民众可以依赖国防军。"
医疗协助
"我们的医疗服务已经采取深入的措施以应对当前情况。" 克朗普-卡伦鲍尔表示："其中包括在医疗中心的营地中设立了1200个隔离治疗设施。"
德国约有3000名军医以及5家军医院，军方已经提高了医院的隔离能力。通常前往这些医院就医的三分之二病患是平民。
在新闻发布会后，德国记者兼军事专家魏格尔德（Thomas Wiegold）分析，克朗普-卡伦鲍尔似乎正设法应对各界对军方部署的期望。他对德国之声表示："她指出了联邦国防军的医疗服务只占德国公共医疗系统的一小部分。若公共医疗系统遭遇重大冲击，不可能简单以军队医疗系统取代。"
魏格尔德补充说道："问题在于什么是必要的。我们不能预期军方直接将18万军人派上街头。他们需要有特定技术的人力。"据德国《基本法》规定，联邦国防军在德国境内只能在政府宣布进入紧急状态时被调遣作为安全力量。图林根州日前还因此面临法律问题。当时该州要求国防军前往一处被隔离的难民收容所支援。据德新社报道，图林根当局坚持认为，士兵只是被用于"为500名居民提供安全保障"，不是看守该收容所。
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哈勒成为德国首个全面停课的城市
截至3月12日，德国境内只有哈勒这一个城市全面关闭了幼儿园及学校。在欧洲范围内，全国停学停课的国家包括意大利、奥地利、捷克、丹麦、爱尔兰和挪威等等。而到了3月13日，多个联邦州均宣布，从3月16日开始关闭该州的中小学和幼儿园。
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多国禁止或限制德国人入境
美国、捷克、斯洛伐克、约旦、哈萨克斯坦、蒙古等多个国家暂时禁止德国公民入境。俄罗斯、中国、塞浦路斯、乌干达等国家则要求德国来的旅客入境后必须先实行14天的隔离。
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德国16个联邦州全部出现确诊病例
此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。
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没有观众的球赛
德国已经有多个联邦州响应联邦卫生部长施潘的号召，开始禁止千人以上的公共活动举办。德甲以及欧洲不少球赛或者延期举行，或者在没有观众到场观看的情况下举行。不过不少球迷对此表示不解和不满。
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德国境内首次出现新冠病毒死亡病例
3月9日，德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。图为海因斯贝格县县长Stephan Pusch向媒体介绍详情。
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德国男子感染新冠病毒在埃及去世
3月8日，一名60岁的德国男子在埃及病逝。此前他同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游，后来因身体不适被送医并被确诊感染上新冠病毒。送医仅两天后便不治身亡。这也是疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。
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疫情在德国开始蔓延
连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。
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海恩斯贝格县大量居民被隔离
海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。
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北威州一对夫妇被确诊
1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。
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德国侨民中出现确诊病例
2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。
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两周内确诊数增至16人
首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。
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德国确诊首例新型冠状病毒感染病例
今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。