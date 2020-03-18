应对新冠疫情 德军计划动员预备役

（德国之声中文网）德国当局正极力防止新冠疫情爆发。德国国防部长克朗普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）计划动用预备役人员以增加德国军队力量。

克朗普-卡伦鲍尔在新闻发布会上表示："所有人都应该意识到，防疫将是一场马拉松。确保各项功能始终有效运作，这是联邦国防军的任务。"

"在这个艰难的时刻，民众可以依赖国防军。"德国军方已被部署不同任务，以帮助应对目前的危机：军机被派遣至中国接回德国公民，士兵们则在德国各地协助设立隔离设施。

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德国约有18万现役军人以及12万预备役人员，后者只在自愿的基础上接受调遣。与克朗普-卡伦鲍尔一同出席记者会的联邦国防军总监左恩（Eberhard Zorn）指出，许多预备役人员需要先征求雇主同意才能接受征调。

克朗普-卡伦鲍尔表示，在此次危机中，军方的工作主要是提供医疗设备、保障基础设施，以及在必要情况下协助维持公共秩序。她指出，军方目前接到地方政府约50次的求助，协助提供露营床等设备。迄今已有2336名预备役响应参与提供医疗服务的征召，其中大约1000人已经准备好接受调遣。另外还有2万8000名预备役已做好在其擅长领域中提供支援的准备。

医疗协助

"我们的医疗服务已经采取深入的措施以应对当前情况。" 克朗普-卡伦鲍尔表示："其中包括在医疗中心的营地中设立了1200个隔离治疗设施。"

德国约有3000名军医以及5家军医院，军方已经提高了医院的隔离能力。通常前往这些医院就医的三分之二病患是平民。

在新闻发布会后，德国记者兼军事专家魏格尔德（Thomas Wiegold）分析，克朗普-卡伦鲍尔似乎正设法应对各界对军方部署的期望。他对德国之声表示："她指出了联邦国防军的医疗服务只占德国公共医疗系统的一小部分。若公共医疗系统遭遇重大冲击，不可能简单以军队医疗系统取代。"

魏格尔德补充说道："问题在于什么是必要的。我们不能预期军方直接将18万军人派上街头。他们需要有特定技术的人力。"据德国《基本法》规定，联邦国防军在德国境内只能在政府宣布进入紧急状态时被调遣作为安全力量。图林根州日前还因此面临法律问题。当时该州要求国防军前往一处被隔离的难民收容所支援。据德新社报道，图林根当局坚持认为，士兵只是被用于"为500名居民提供安全保障"，不是看守该收容所。