应对持续通胀 德财长推出减税计划

（德国之声中文网）作为自民党主席的林德内在柏林表示，这项所谓的通胀平衡法将使大约4800万民众从中获益。"我有意没有调整所谓富人税的基准指标。"高收入者将不会从缓解负担的措施中受益。

林德内还强调，国家财政从通货膨胀中获益的部分，将用以回报社会，如提升儿童金或扩大育儿免税额度等。林德内表示，本次减免税务的幅度高达一百亿欧元以上。平均减税额度则为192欧元。林德内说，合理降低税务负担，是宪法所规定的义务。"如果不这样做，不仅不公平，而且也不利于我们的国家。"

林德内说，新冠疫情和乌克兰战争的大背景下，德国物价不断上涨，政府有义务降低民众的生活成本。林德内指出，明年一月将推出住宅补助改革和用于基本生活保障的公民金计划，以对低收入阶层提供帮助。他说: "在当前局势下，我们必须要采取行动。"

林德内的减税计划此前曾引发诸多批评。林德内表示："当前形势下，当然也可以出台增加税收的政策，但众所周知，我反对这样做。"

社民党：林德内的减税计划"有待完善"

德国工会联合会对林德内的减税计划表示反对。联合会主席库泽尔（ Stefan Körzell）表示："林德内的税务改革计划效力远远不够。"他表示，要想缓解中低收入家庭的税务负担，必须上调个税起征门槛。而现在的税务改革计划却令高收入者和富人从中获益，尽管物价上涨对他们造成的困扰要小得多。

联合执政伙伴社民党也对林德内提出的税务改革计划提出批评。社民党议会党团代表团副主席波斯特（ Achim Post）对路透社表示："对社会实施强有力的减负措施是正确和必要的，但针对的目标应当是中低收入阶层。从这个角度来看，林德内提出的税务改革计划仍有待完善。"绿党议会党团代表团副主席奥德莱施（ Andreas Audretsch）也批评林德内的税改计划不够均衡。"现在推出的计划主要是让那些高收入者获得最大的优惠。"

左翼党财政政策发言人高尔科（ Christian Görke）形容林德内的减税计划是一个笑话。"大约70%的民众几乎无法受益，因为缴税非常少，因此降低税收对他们的帮助微不足道。而相比之下，高收入阶层则是林德内减税计划的最大受益者。"

基民盟减轻民众负担的着眼点则不同。该党秘书长胡波尔（ Martin Huber）在接受RTL电视台采访时表示，应当增加纳税人的车马费免税额度，并降低基本食品的增值税。他说："我们一再强调，当前局势下，急需减轻民众的负担。"

（德新社，法新社，路透社）

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