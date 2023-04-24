应对战略风险 澳洲发现金奖励军人延长兵役

（德国之声中文网）为了应对澳洲军队的招募及人员流失危机，澳大利亚计划向军人发放5万澳元（约合33165美金）奖金，鼓励他们在服完强制性役期后再服役三年。澳洲政府已宣布拨款4亿澳元用于留任奖金。

澳大利亚国防部长马尔斯（Richard Marles）表示：“我们在招募所需的国防军人数方面遇到问题。”根据该计划，约有3400名军人会在头三年内受益。

该国上周公布了《国防战略评估》，文件内容指出，澳大利亚必须优先考虑远程精准打击能力、国内生产制导武器和外交。澳洲政府支持这份战略评估的建议。

马尔斯表示，这份评估清楚表明，“基于我们面对的战略环境的复杂性，澳大利亚的防御态势已经不再符合目的"。"我们正在以可控的紧迫感来重塑国防军。”

评估报告指出，美国已经不再是“印太平洋的单极领导者”，美国和中国之间的激烈竞争正在定义该地区，而且主要大国之间的竞争有演变为冲突的潜在可能性。

报告还写道，中国正进行二战结束以来最大规模的军事扩张，这种扩张"缺乏透明度，也没有向印太地区保证中国的战略意图"。

澳大利亚和新加坡周一在堪培拉举行双边国防、贸易和外交政策讨论。新加坡国防部长黄永宏对记者表示，作为亚洲国家，澳大利亚可以在地区安全方面发挥更大作用。

黄永宏还说道：“当你们的潜艇准备好时，我们将欢迎它们来到我们的港口停靠，为其提供便利。”他所指的是澳大利亚未来10年将通过与美国和英国的AUKUS伙伴关系取得的核动力潜艇。

（路透社等）

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