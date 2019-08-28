应对威胁？日本欲连续第八年增加军费

（德国之声中文网）日本防卫省于周五（8月30日）公布新的年度预算提案，要求增加军费1.2％，达到新的纪录5.32万亿日元（504.8亿美元）。财务省官员将审查这一提案，然后提交安倍晋三的内阁批准。日本军费的财政年度从每年的4月1日开始。

尽管宪法禁止拥有用来攻击他国的武器，日本已经是世界最大的军费开销国之一，并且在过去7年内已让军费增加了十分之一。其增长动力是对邻国军事力量加强的警戒。

日本的防卫开支大部分用来购买美国的先进武器，受益者包括洛克希德马丁（Lockheed Martin）、雷神（Raytheon）等军火公司。本国的三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）为所占份额缩小感到担忧。

在日美两国贸易关系紧张之际，特朗普感谢日本购买昂贵的美国军备。

日本防卫省官员要求，在下一个财政年度拨款1156亿日元，用来购买9架洛克希德马丁制造的F-35隐形战机，其中6架为首次购买，乃是可在航空母舰短程起飞与垂直降落（STOVL）B型号。这将有助于日本防卫省自行操作通过扩张触及范围来强化军力。

防卫省还要求拨款1163亿日元用来提升弹道导弹防御（BMD），包括购买雷神公司设计的可在太空击落来袭弹头的新型拦截导弹。防卫省还提出需要资金来购置舰载垂直发射系统，以及两套计划中的陆基宙斯盾导弹防御系统。

张平/ 苗子（路透社）