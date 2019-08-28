 应对威胁？日本欲连续第八年增加军费 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.08.2019

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时政风云

应对威胁？日本欲连续第八年增加军费

日本军方连续第八年要求增加防卫开支，用来从美国购买拦截导弹、隐形战机及其他配备。据路透社报道，这是应对来自朝鲜和中国的威胁。

Japan Eniwa Northern Viper 17 Übung USA Japan (Reuters/T. Hanai)

日本军演资料照片

DW.COM

日本政府决定为明年拨出创纪录军费。作为理由，安倍政府尤其提到朝鲜、以及中国的军事扩张。北京立即表示“强烈不满和反对”。 (21.12.2018)

日本首相安倍晋三上任以来从不掩饰加强防务的决心。在本周举行的一次防务展上，日本武器制造商秀出了自己最尖端的产品。 (15.06.2017)

根据法新社报导，美国与日本于8月25日针对贸易协议的核心问题达成基本共识，而美国总统特朗普与日本首相安倍晋三也寄望九月能于纽约签署协议。 (26.08.2019)

（德国之声中文网）日本防卫省于周五（8月30日）公布新的年度预算提案，要求增加军费1.2％，达到新的纪录5.32万亿日元（504.8亿美元）。财务省官员将审查这一提案，然后提交安倍晋三的内阁批准。日本军费的财政年度从每年的4月1日开始。

尽管宪法禁止拥有用来攻击他国的武器，日本已经是世界最大的军费开销国之一，并且在过去7年内已让军费增加了十分之一。其增长动力是对邻国军事力量加强的警戒。

日本的防卫开支大部分用来购买美国的先进武器，受益者包括洛克希德马丁（Lockheed Martin）、雷神（Raytheon）等军火公司。本国的三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）为所占份额缩小感到担忧。

在日美两国贸易关系紧张之际，特朗普感谢日本购买昂贵的美国军备。

G7-Gipfel in Frankreich Abe und Trump (Getty Images/AFP/N. Kamm)

嗯，不错哦！

日本防卫省官员要求，在下一个财政年度拨款1156亿日元，用来购买9架洛克希德马丁制造的F-35隐形战机，其中6架为首次购买，乃是可在航空母舰短程起飞与垂直降落（STOVL）B型号。这将有助于日本防卫省自行操作通过扩张触及范围来强化军力。

防卫省还要求拨款1163亿日元用来提升弹道导弹防御（BMD），包括购买雷神公司设计的可在太空击落来袭弹头的新型拦截导弹。防卫省还提出需要资金来购置舰载垂直发射系统，以及两套计划中的陆基宙斯盾导弹防御系统。

张平/ 苗子（路透社）

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