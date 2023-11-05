 应对外资批评 李强承诺扩大市场准入 | 经济纵横 | DW | 05.11.2023

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经济纵横

应对外资批评 李强承诺扩大市场准入

在欧洲企业批评中国商业环境需要更多实质性改善之际，中国总理李强在中国国际进口博览会上表示，将进一步扩大市场准入并保护外商投资权益。

China Shanghai | Li Qiang

（德国之声中文网）中国国务院总理李强周日（11月5日）在上海出席第六届中国国际进口博览会开幕式并发表主旨演讲。李强承诺将继续深化改革，扩大自由贸易区，「持续推进『规则对接更好』的开放」，进一步放宽市场准入，依法保护外商投资权益。希望能吸引成千上万的外国企业前来购买中国产品，扩大与中国的贸易和投资。

李强在进博会上表示，「中国真诚希望与各国一道，在开放的大舞台上相向而行、相互成就」，以更开放的心态及举措求同存异，「共同做开放型世界经济的积极推动者、建设者和贡献者」。

李强称，经济全球化是历史大势，人心所向；中国承诺开放经济，未来五年中国货物和服务贸易进口额有望累计达到17万亿美元，持续为世界创造市场红利。

「中国今年是改革开放45周年，不管世界风云如何变化，中国对外开放的脚步从未停顿，同世界分享发展机遇的决心从未改变。」

李强还称，中国将持续推进市场机遇更大的开放，积极扩大进口，推动货物贸易和服务贸易协调发展。他还说，中国「将进一步放宽市场准则，市场准入，落实好全面取消制造业领域外资准入限制等相关政策，依法保护外商投资权益，持续营造市场化、法制化、国际化的经商环境」。

一年一度的中国国际进口博览会（CIIE）是由中共领导人习近平于2018年发起的，旨在展示中国对自由贸易的承诺，并回应对中国同许多贸易伙伴存在贸易顺差的批评。

李克强在讲话中列举了从展会中获益的企业实例。他表示，今年参展的3400多家企业中，有200多家连续六年参展从未缺席。

去年，第五届上海进博会意向成交金额为735.2 亿美元，比前一届增长 3.9%。

中国欧盟商会周五批评进口博览会更像是「政治作秀」

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欧盟商会批进博会「政治作秀」

外国企业抱怨中国的投资环境日益恶化，特别是随着新立法的通过，持有一般经济数据可能被视为间谍行为。美国企业表示，当前的条件使得在中国投资几乎不可能不承担重大风险。

中国欧盟商会周五批评中国国际进口博览会更像是「政治作秀」，敦促中国当局采取更多实质措施恢复欧洲企业对中国的信心。

中国欧盟商会副主席卡洛·德安德利亚（Carlo D'Andrea）在上海的一场媒体吹风会上对记者说：「它更像是一场政府活动，更像是一次营销推广，而关于商贸方面的内容则少之又少。你可以说，进博会变得更像一场政治秀，而不是一次商贸活动。」

今年以来，在世界第二大经济体经济增长放缓的背景下，中国的进口出现下滑，尽管上个月公布的数据显示下滑趋势可能开始缓解。

官方数据显示，中国第3季度（7月至9月）经济增长为4.9%，超过了分析师此前约4.5%的预期。但这一数字仍远低于第2季度6.3%的增速。中国政府采取了各种政策来支持经济，增加了在港口和其他基础设施建设上的支出，降低利率，放宽房地产购买限制。但经济学家表示，中国还需要进行更广泛的改革来解决抑制增长的长期问题。

澳大利亚和美国等国派出大型代表团参加将于11月5日至11月10日举行的上海进博会。与会者包括美光科技、雀巢、巴宝莉和欧莱雅。

周日，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在进博会开幕式上表示，对话与合作 「符合我们所有人的利益」。

第六届中国国际进口博览会周日在上海开幕

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中国将积极推进加入CPTPP

李强在周日的主旨演讲中还提到，中国将积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）

台湾、乌克兰、哥斯达黎加、乌拉圭和厄瓜多尔也已申请加入CPTPP。

该协定是澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南等 11 个国家于 2018 年达成的具有里程碑意义的贸易协定。

英国今年早些时候成为该协定的第12个成员。若中国的申请按照收件顺序处理，将成为下一个被审议的申请国。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯曾表示，该国不会支持中国加入CPTPP，称中国没有达到拟议的标准。

（路透社、美联社）

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