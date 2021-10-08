应对北京威胁 美国中情局成立「中国任务中心」

（德国之声中文网）美国中央情报局（CIA）周四（7日）表示，将成立一个专注於中国的新组织，并扩大和协调情报的收集工作，以应对来自北京的多方威胁。

该组织被命名为「中国任务中心」（China Mission Center），是中情局将把工作重心倾向中国的举措之一，每周将举行一次局长级会议，以推动该机构的对华战略，同时将加大力度招募讲中文的人，并在世界各地部署中国问题专家。

美联社称，鉴于中国共产党领导层的封闭性，其庞大的军事和安全部门，以及其可以反间谍的先进技术的发展，中国对美国情报界是一个特别困难的挑战。在周四的一份声明中，中央情报局局长威廉-伯恩斯称中国政府是「我们在21世纪面临的最重要的地缘政治威胁」。

美国中情局局长威廉·伯恩斯（William Burns）在一份声明中表示，该中心「将进一步强化我们在21世纪应对的最重要的地缘政治威胁，也就是对抗性日益加强的中国政府」。他也指出，对美国造成的威胁的是中国政府，而非中国人民。

《纽约时报》指出，在宣布成立「中国任务中心」前，世界各地的中情局情报站和基地收到最高机密的电报的警告称，有线人被逮捕、杀害或变成了双重间谍。

报导称，科技的进步使得在中国收集情报变得非常困难。无处不在的监控摄像头和由人工智能驱动的面部识别软件使得在中国躲避侦查变得特别具有挑战性。

与此同时，伯恩斯还宣布新成立另一个中心，重点专注於应对新技术和全球问题，像是大流行的疾病和气候变迁等，这些问题过去并非美国情报机构的优先事项。

美中情局瞄准中国

今年2月，伯恩斯在听证会上，概述了他上任后的4个首要任务，也就是「人民、伙伴关系、中国和技术」。

伯恩斯曾对参议院的委员会说，他认为美国与中国的竞争，以及对抗中国充满「对抗性与掠夺性的领导层」是美国国家安全的关键。当时，他称中国是「一个可怕的独裁劲敌」，并称中国正在加强窃取知识产权、镇压人民、扩大其影响力，并试图在美国国内也建立影响力。

在接受议员询问时，伯恩斯当时说，如果他是美国高校校长，他会建议关闭孔子学院。这个由中国政府资助的校园文化中心被许多国会议员视为中国的政令宣传工具。

当时伯恩斯也提及，来自俄罗斯丶朝鲜与伊朗的威胁仍旧存在，而这些是美国「熟悉的」威胁，他也提到气候变迁、全球健康问题和网络威胁等其他国安风险，如今中情局针对中国成立新机构完全与伯恩斯上任前的目标一致。

《纽约时报》分析，过去20年里，中情局主要关注恐怖主义威胁以中东冲突上，但最近将重点转移到美国面临的新一代挑战和威胁，共和党人和民主党议员都认为，情报机构需要将更多资源放在中国的情搜，并改进对中国政府的分析。

《华尔街日报》则称恐怖主义威胁并未消除，许多分析人士担心，在美国支持的阿富汗政府垮台後，阿富汗的恐怖主义会重新抬头。而伊朗、朝鮮和俄罗斯也构成威胁。

（美联社丶华尔街日报丶纽约时报）

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