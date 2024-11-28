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应对兵凶战危？德国当局普查防空掩体

2024年11月28日

据德国媒体报道，鉴于国际安全形势不容乐观，德国民防部门正在制定一份记录全国适用防空掩体的规划。内政部证实，联邦和各州政府已同意推进一项战时安全掩护设施的统筹计划。

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汉堡一处防空掩体
汉堡一处防空掩体图像来源: Hoch Zwei Stock/Angerer/IMAGO

(德国之声中文网）自从乌克兰战争爆发以来，德国面临的战争威胁升高，已是各界的共识。过去数十年，德国旧时防空掩体大多被废弃或改建为公寓和展览馆等民用建筑，还有不少被拆除。

大规模新建防空设施非常耗时，可操作性不大。因此当局希望利用现有的公共和私人建筑，日后为国民提供防护掩体。目前有关部门正在统计所有适合用作掩体的建筑，包括市政办公楼、写字楼、地铁站等，私人住宅的地下室和地下车库紧急情况下也可临时改造为掩体。计划是未来民众可用手机应用就近找到庇护所。

据官方数据，德国原有的2000处防空掩体，目前只剩下不到600处尚可使用，仅可同时容纳48万人。

今年6月初在波茨坦举行的一次内政部长会议上，联邦内政部向各州内政部长提出了一份关于为德国人"设计开发新型避难所的现状报告"。

在发布这份报告的三个月前，代表德国14,000个地方议会的德国市镇联合会（DStGB）呼吁联邦政府在未来10年内投资100亿欧元用于民防设施建设，并用这笔资金恢复德国2000座冷战时期的防空洞。

一份泄露给多家德国媒体的政府报告显示，要保护整个德国人口，需要建设大约21.01万个额外的防空洞，将耗时25年，耗资1402亿欧元。政府报告还称，在战争状态下，大型的中央防空洞远不及分散在居民住宅楼内的小型防护空间实用有效。

(法新社等）

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