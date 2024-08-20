应对人口老化危机 中国加码投资社保基金

在新生儿数量和年轻劳动力萎缩之际，中国计划“做大做强”其规模达2.88万亿元人民币的社会保障基金，以帮助应对其迅速老龄化的人口结构。

（德国之声中文网）中国全国社会保障基金理事会党组书记丁学东周一（8月20日）在中国官媒《学习时报》撰文写道，中国将“做大做强”全国社会保障基金，有效发挥应对人口老龄化的战略储备基金作用。

路透社指出，约有3亿中国人将届退休年龄，人数相当于美国的总人口。根究调研机构欧睿国际（Euromonitor International）估计，截至2040年，亚太地区每两名65岁以上人士就有一人个生活在中国。

中国全国社会保障基金设立于2000年。丁学东称，该基金“是用于人口老龄化高峰时期社会保障需要的战略储备基金”，也是中国社会保障体系的“压舱石”。

丁学东在文中写道，中国当前中国已经进入中度老龄化阶段，预计2035年前后进入重度老龄化阶段并将持续相当长时间，“做大做强战略储备基金的紧迫性和艰巨性前所未有”。

中国人口老龄化问题十分严重 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

根据中国社科院2019年发布的《中国养老金精算报告2019-2050》，中国的城镇职工基本养老保险基金累计结余到2027年有望达到峰值6.99万亿元，然后开始下降，到2035年有耗尽累计结余的可能性。

丁学东称， 全国社保基金将“完善养老基金投资运营公开制度，主动向社会公布重要财务信息”，并且“公开透明开展投资运营。他表示，这些信息披露旨在稳定人们对养老保障的预期。

此外，丁学东指，该基金将增加对中国国内资本市场的投资，加大对关系国民经济命脉和国计民生的战略性、基础性领域的长期股权投资力度，加大对科技创新、新质生产力等方面的投资规模。

（路透社等）

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