 应对中国 台湾向美国求购新型战机 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.03.2019

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时政风云

应对中国 台湾向美国求购新型战机

习近平对台湾态度越来越强硬之际，台湾正式向美国提出购买新型战机要求。台海两岸关系、美中关系受考验。

Israel Kampfjet der Luftwaffe (Getty Images/AFP/J. Guez)

资料照片：美国产F-35战机已经出售给以色列、挪威等多个国家

（德国之声中文网）台湾已向美国正式提出采购新型战斗机的要求，以应对来自中国日益增长的威胁。台湾国防部副部长沈一鸣本周四（3月7日）向媒体表示，鉴于中国一直在增加军事实力，两岸空防战力有失衡状态，因而向美国提出购买战斗机的要求。

若美方批准，这次军购或会加剧中美之间的紧张关系。

Taiwan Tsai Ing-wen (Getty Images/AFP/S. Yeh)

自蔡英文总统2016年上任以来，中国对台湾的外交和军事压力明显增大，曾多次在台湾岛附近举行军演。解放军侦察机和轰炸机的定期巡航也愈发频繁。1979年，华盛顿与北京建交，但美国依然是台湾最强大的非官方盟友，也是台湾的最大军火供应国。去年，美国批准对台3.3亿美元军售，其中包括军机备件。此外，美国国务院也批准了向台湾出售关键的潜艇技术与零部件，这些举动让中国感到愤怒。   

DW.COM

中国今天公布了2019年的国防预算，同比增幅为7.5%。 在与德国之声的专访中，台湾国立中正大学战略研究所的林颖佑教授提到台湾应审视国防政策与战略规划方向是否吻合，并列出哪些面向是该优先考虑的。 (05.03.2019)

台湾国防部表示，针对中国的持续军事建设，台湾将会加强自身的军工业，同时放眼海外军购。此前，中国刚刚公布了数字空前的国防新预算。 (06.03.2018)

多家台湾媒体引述《金融时报》，在中美关系越趋紧绷的现况下，台湾正在准备抓紧时机，向美国买更多武器。 (24.10.2018)

两岸军力对比失衡

由于担心北京方面的反弹，自2002年以来，美国多次否决台湾购买新型战斗机，包括新型F-16和F-35的要求。

在此期间，中国大幅增加了军备支出，包括配备先进的第五代喷气式战斗机。与此相对照，台湾空军装备明显老化。分析人士指出，台湾空军急需升级。台湾空军目前拥有326架战机，这些战斗机早在上世纪90年代就已经开始使用，其中包括美国制造的F-16，法国幻影2000和台湾本土战斗机IDF。   

台北国防官员没有具体透露要求向美国购买战斗机的数量或型号。台湾《苹果日报》指出，台湾提出购买66架F-16V战机，加上弹药、后勤和培训，总价约为130亿美元。

台湾空军司令部计划处处长唐洪安少将表示，是F-1、F-18、F-16还是F-35都不重要，只要能符合我们的战斗需求。他还补充说，向美国提出的军购要求中没有具体说明台湾想要哪种类型的飞机。

文木 / 凝炼 (美联社，法新社）

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