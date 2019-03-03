应对中国 台湾向美国求购新型战机

（德国之声中文网）台湾已向美国正式提出采购新型战斗机的要求，以应对来自中国日益增长的威胁。台湾国防部副部长沈一鸣本周四（3月7日）向媒体表示，鉴于中国一直在增加军事实力，两岸空防战力有失衡状态，因而向美国提出购买战斗机的要求。

若美方批准，这次军购或会加剧中美之间的紧张关系。

自蔡英文总统2016年上任以来，中国对台湾的外交和军事压力明显增大，曾多次在台湾岛附近举行军演。解放军侦察机和轰炸机的定期巡航也愈发频繁。1979年，华盛顿与北京建交，但美国依然是台湾最强大的非官方盟友，也是台湾的最大军火供应国。去年，美国批准对台3.3亿美元军售，其中包括军机备件。此外，美国国务院也批准了向台湾出售关键的潜艇技术与零部件，这些举动让中国感到愤怒。

两岸军力对比失衡

由于担心北京方面的反弹，自2002年以来，美国多次否决台湾购买新型战斗机，包括新型F-16和F-35的要求。

在此期间，中国大幅增加了军备支出，包括配备先进的第五代喷气式战斗机。与此相对照，台湾空军装备明显老化。分析人士指出，台湾空军急需升级。台湾空军目前拥有326架战机，这些战斗机早在上世纪90年代就已经开始使用，其中包括美国制造的F-16，法国幻影2000和台湾本土战斗机IDF。

台北国防官员没有具体透露要求向美国购买战斗机的数量或型号。台湾《苹果日报》指出，台湾提出购买66架F-16V战机，加上弹药、后勤和培训，总价约为130亿美元。

台湾空军司令部计划处处长唐洪安少将表示，是F-1、F-18、F-16还是F-35都不重要，只要能符合我们的战斗需求。他还补充说，向美国提出的军购要求中没有具体说明台湾想要哪种类型的飞机。

文木 / 凝炼 (美联社，法新社）