 应对中国 印尼加强纳土纳海域巡逻 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.01.2020

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时政风云

应对中国 印尼加强纳土纳海域巡逻

雅加达当局称，中国一艘海警船曾进入印尼专属经济区。因此，印尼加强在纳土纳海域的巡逻，以防范外国船只侵犯其主权和非法捕鱼。

Indonesien Generalstabchef Gatot Nurmantyo und Präsident Joko Widodo (Reuters/Beawiharta)

印尼总统佐科·维视察在纳土纳岛举行的军事演习（2016年）

DW.COM

印度尼西亚周一抗议一艘中国渔政船进入该国领海，印尼称中方行为“侵犯了印尼主权。” (30.12.2019)

（德国之声中文网）据路透社报道，印尼增加在纳土纳群岛周边的巡逻。雅加达当局称，一艘中国海警船曾进入印尼专属经济区。

12月中旬，这艘中国船只进入纳土纳群岛北部附近海域。印尼外交部作出强烈抗议，并召见中国驻雅加达大使。

本周二（12月31日），中国外交部发言人耿爽在答记者问时表示，"中国对南沙群岛拥有主权，对南沙群岛有关海域拥有主权权利和管辖权"。"中国渔民一直在中国南沙群岛有关海域开展正常的渔业生产活动。"他没有提及纳土纳群岛。

中国声称对资源丰富的南中国海大部分海域拥有主权。文莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南也提出主权声索。

印尼海事安全局海上行动负责人诺斯亚瓦·伊姆布特（Nursyawal Embut）向路透社表示，该机构已向纳土纳海派遣更多船只。他说："我们正在加强对该海的巡逻以防领土侵犯以及在北纳土纳的非法捕鱼。我们正努力防范外国船只侵犯我国主权。"

印尼外长蕾特诺（Retno Marsudi）向媒体表示，政府已同意增加在该海域的巡逻，并重申对中方的指控。周三，印尼呼吁北京作出解释。

围绕纳土纳群岛周边捕鱼权，印尼多次和中国发生争执，曾扣押中国渔民，并扩大其军事存在。

 

苗子/凝炼（路透社）

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