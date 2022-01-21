 应对中国打击 立陶宛设1.3亿欧元贷款基金 | 经济纵横 | DW | 22.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

应对中国打击 立陶宛设1.3亿欧元贷款基金

在去年立陶宛允许驻该国“台湾代表处”设立后，中国施压跨国公司与这个波罗的海国家断绝关系，令企业卷入政治争端。目前，立陶宛正为受到中国行动打击的企业建立1.3亿欧元的贷款基金。

Litauen China Flaggen

(德国之声中文网）立陶宛正在建立一个1.3亿欧元的贷款基金，以帮助受到中国行动影响的企业。在允许台湾在首都维尔纽斯设立实际意义上的大使馆后，立陶宛面临来自北京的经济压力。

DW.COM

一份由立陶宛政府委托私人公司制作的民意调查显示，仅13%的立陶宛国民支持政府对中国采取强硬政策；有将近60%的人消极看待其政府选择强化对台关系的作法。尽管如此，立陶宛政府没有计划改变对华政策方向或变更台湾代表处的名称。

在台湾议题於立陶宛国内政坛掀起正反派看法之际，台立经济高层11日在召开会议後，台湾宣布加码至10亿美元来投资台立经济合作项目。立国外长也再次重申对开设台湾办事处的支持。

在近期中国加大对立陶宛施压後，《金融时报》21日在报导中称美国曾建议立陶宛考虑更改台湾办事处名称来降低紧张关系，但专家却认为，此举发生的可能性不大，因为会向中国释放错误的讯息。

立陶宛商界表示，去年允许台湾设立驻立陶宛代表处后，他们已无法和中国进行进出口贸易。

路透社报道指出，中国施压跨国公司与立陶宛断绝关系，否则将被排除在中国市场之外。这一的严厉措施令企业卷入政治争端，并使得北京与欧盟发生冲突。

立陶宛经济部在周五（1月21日）发表的一份声明中说，欧盟竞争事务执委维斯塔格（Margrethe Vestager）向立陶宛承诺，将尽快审核这项对企业的支持。

立陶宛正在建立的贷款基金可向企业提供多达1000万欧元的贷款。除此之外，立陶宛还希望允许受影响的企业能有机会参与即将推出的2亿欧元贷款基金--这是为应对新冠疫情的影响而设立的基金。

立陶宛经济部长阿莫奈特（Ausrine Armonaite）在声明中说：“中国的行动将波及整个欧盟单一市场，因此需要欧洲采取强有力、协调一致的政策应对措施来加以阻止。”

(路透社)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

观看视频 02:02

疫苗换泡芙 台湾立陶宛礼尚往来

相关内容

Lithuania's President Gitanas Nauseda listening to France's President Emmanuel Macron as he attends a media conference before their bilateral talks at the Elysee Palace in Paris, Tuesday, Nov. 30, 2021. ((AP Photo/Lewis Joly)

传美曾建议台湾驻立陶宛办事处改名 专家：此举不明智 21.01.2022

在近期中国加大对立陶宛施压後，《金融时报》21日在报导中称美国曾建议立陶宛考虑更改台湾办事处名称来降低紧张关系，但专家却认为，此举发生的可能性不大，因为会向中国释放错误的讯息。

Xiaomi logo is seen in the store in Krakow, Poland on July 16, 2021. Xiaomi overtakes Apple in the global smartphone sales. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto)

立陶宛指小米内建审查 德国调查结果出炉 14.01.2022

立陶宛在2021年9月称中国制手机含有内建审查，建议国民不要使用中国手机，若正在使用中国手机则呼吁丢弃。德国联邦网络安全监督机构BSI经过数月调查公布结果。

2021-06-08 Vilnius Lithuania. Lithuanian president Gitanas Nauseda delivers annual speech at Seimas Parliament on Tuesday 8 of June 2021. Ausrine Armonaite, head of liberal Freedom party makes comments. Vilnius Lithuania komentarai-po-prezidento-metinio-pranesimo-60bf287947a7d PUBLICATIONxNOTxINxESTxLATxLTUxFIN Copyright: xZygimantasxGedvilax Lithuania politics president parliament

立陶宛政坛分歧下 台湾再送10亿融资大礼 12.01.2022

在台湾议题於立陶宛国内政坛掀起正反派看法之际，台立经济高层11日在召开会议後，台湾宣布加码至10亿美元来投资台立经济合作项目。立国外长也再次重申对开设台湾办事处的支持。

广告
Paraguay | Asuncion

巴拉圭不再欢迎疫苗反对者

南美洲国家巴拉圭逐渐成为德国疫苗反对者和阴谋论者的圣地。如今巴拉圭受够了这样的情况，宣布不再让未完整接种疫苗者入境。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  