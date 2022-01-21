应对中国打击 立陶宛设1.3亿欧元贷款基金

(德国之声中文网）立陶宛正在建立一个1.3亿欧元的贷款基金，以帮助受到中国行动影响的企业。在允许台湾在首都维尔纽斯设立实际意义上的大使馆后，立陶宛面临来自北京的经济压力。

立陶宛商界表示，去年允许台湾设立驻立陶宛代表处后，他们已无法和中国进行进出口贸易。

路透社报道指出，中国施压跨国公司与立陶宛断绝关系，否则将被排除在中国市场之外。这一的严厉措施令企业卷入政治争端，并使得北京与欧盟发生冲突。

立陶宛经济部在周五（1月21日）发表的一份声明中说，欧盟竞争事务执委维斯塔格（Margrethe Vestager）向立陶宛承诺，将尽快审核这项对企业的支持。

立陶宛正在建立的贷款基金可向企业提供多达1000万欧元的贷款。除此之外，立陶宛还希望允许受影响的企业能有机会参与即将推出的2亿欧元贷款基金--这是为应对新冠疫情的影响而设立的基金。

立陶宛经济部长阿莫奈特（Ausrine Armonaite）在声明中说：“中国的行动将波及整个欧盟单一市场，因此需要欧洲采取强有力、协调一致的政策应对措施来加以阻止。”

(路透社)

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