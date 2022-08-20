应对中国影响 拜登将主持太平洋岛国领导人峰会

（德国之声中文网）美国白宫本周五（9月2日）宣布，美国总统拜登将于9月28日至29日在华盛顿主持太平洋岛国领导人峰会。在中国影响日益增大的情况下，这是美国加强与该地区关系的最新努力。

白宫在一份声明中指出，此次峰会将反映美国在气候变化、应对疫情、经济复苏、海上安全、环境保护以及推进自由开放的印太地区等关键问题上与该地区扩大和深化合作。

一位美国政府官员向路透社透露，白宫已邀请包括所罗门群岛在内的12个太平洋岛屿国家参会。所罗门群岛在今年4月与中国达成一项安全协议，加剧了华盛顿对北京在该地区日益增长的影响力的担忧。

所罗门群岛是中美在这个战略关键地区中竞争不断升级的焦点。所罗门群岛在2019年与台湾断交后，改与中国建交。

密克罗尼西亚、基里巴斯、巴布亚新几内亚、瓦努阿图、萨摩亚、汤加与斐济，以及台湾14个邦交国中的马绍尔群岛、瑙鲁、帕劳和图瓦卢也受到邀请。

台湾外交部说，图瓦卢总理拿塔诺（Kausea Natano）周六抵达台北，进行为期一周的访问，并将签署一项协议，重申与台湾的外交关系。

截至本月，图瓦卢与台湾建交本月将满43年，拿塔诺总理将在下周一与蔡英文总统会晤。

白宫没有提供细节说明哪些国家已确认出席峰会。

美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）在今年8月访问该地区。在那次访问中，所罗门群岛总理索加瓦雷 (Manasseh Sogavare)放弃了与谢尔曼一起出席二战纪念活动的计划。当月晚些时候，所罗门群岛政府没有对美国海岸警卫队船只的加油请求作出回应。

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在拜登执政下，美国加强了与太平洋岛国的接触，先后派出几个高级官方代表团，并宣布计划在所罗门群岛、基里巴斯和汤加开设大使馆。

(路透社)

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