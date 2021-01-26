应对中国崛起 美推动高科技法案

（德国之声中文网）美国参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）周二 (2月23日)表示，他已经指示议员制定一连串的措施以抵抗中国的崛起，希望利用国会两党的对北京的强硬情绪以强化美国科技产业以及对抗不公平的行为。

他在一场记者会上指出，基於他去年立法提案，他已经指示委员会制订一项两党支持的法案，寄望寻求1000亿美元资金以刺激美国国内关键科技领域的研究，包括了从人工智能丶量子运算到半导体等领域。

舒默说，他有意在今年春天之前把法案提交给参议院。今年的这个方案将会针对美国制造业丶科学与科技丶供应链与半导体领域进行投资。

他說 :「今天在核心小组会议上，我指示了相关委员会的主席和成员去起草法案，以超越中国并且创造新的美国就业机会。」

作为该法案的一部份，参议员们同时也考虑提供紧急资金以实施两党所支持的半导体计划，该计画涵括在美国去年的《国防授权法案》（National Defense Authorization Act）当中。

舒默说：「我希望这个法案能够处理美国短期和长期的计划，以保护我们的半导体供应链，也让我们保持在人工智能丶5G通讯丶量子运算丶生物医学研究丶存储领域的领先地位。」

在立法推动之际，共和党里的中国鹰派人士也施加对民主党籍的美国总统拜登的压力，要求他维持前总统特朗普（Donald Trump）所采取的对北京的强硬政策。

拜登政府曾说，他们正在对中国的项目进行审查，也承诺会对北京更为强硬，但是是以更多边的方式。

华盛顿将讨论供应链议题

该宣告是在一些美国的汽车制造商因为全球芯片短缺而放缓生产的情形下宣布。彭博（Bloomberg）报导，舒默说，此刻，半导体制造是美国经济和国家安全一个非常危险的弱点，美国不能够一直仰赖外国芯片，「这必须得改变。」

美国半导体产业协会（SIA）对於舒默的提案表示欢迎，该协会亦敦促拜登与国会尽快对美国国内半导体制造和研究进行「大胆」投资。

他在一份声明中说，「在加强美国经济丶就业创造丶国家安全与关键基础技术的同时，这样做会帮助美国在该基础技术保持领先地位。」

该立法将以先前的法案为蓝本， 5年之内，1000亿美元的资金会在美国国家科学基金会（National Science Foundation）当中即将设立的一个新的科技专门单位通过。

路透社指出，美国两党的议员小组将在24日与拜登在白宫会面，并讨论半导体芯片等供应链议题。

翻译：李玟仪

责编：邹宗翰

来源：路透社丶彭博