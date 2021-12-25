应对中俄威胁 美2022国防增支

(德国之声中文网) 白宫周一(12月27日)表示，美国总统拜登签署了2022财年的《国防授权法》(NDAA)，该法授权了7682亿美元的国防开支，比拜登最初向国会提出的要求多出250亿美元。

面对中俄挑战，美参众两院跨党派议员经过激烈谈判后，决定让2022财年NDAA授权的军费开支比去年增加约5%，其中包括为部队加薪2.7%，以及购买更多的飞机和海军舰艇，来布局应对地缘政治威胁的战略。

关于中国，该法案包括为太平洋威慑倡议提供71亿美元，发表国会支持台湾防务的声明，以及禁止国防部采购中国新疆地区涉及强迫劳动生产的产品。

在欧洲方面，美国将为向乌克兰武装部队提供支持的「乌克兰安全援助倡议」提供3亿美元、为欧洲防务倡议提供40亿美元、为波罗的海安全合作提供1.5亿美元。

法案也设立了一个由16名成员组成的委员会来研究阿富汗战争。拜登在8月结束了这场美国迄今为止最漫长的战争。

关塔那摩的难题

路透社报道，白宫虽然支持通过NDAA，但也批评法案中禁止使用资金将关塔那摩湾的被拘留者转移到某些外国的拘留所或进入美国的条款。

在911事件后，关塔那摩监狱被用来关押外国嫌犯。批评者认为其严厉的审讯方式相当于酷刑，使得该监狱受到外界的强力批评。

拜登表示，他希望在其任期结束前关闭关塔那摩监狱，但法律仍然禁止联邦政府将任何囚犯转移到美国本土监狱。不过，即使现在民主党控制了国会，但在部份民主党议员抱持反对立场的情况下，拜登很难确保这项立法改革。

(路透社、美联社)

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