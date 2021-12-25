 应对中俄威胁 美2022国防增支 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.12.2021

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时政风云

应对中俄威胁 美2022国防增支

美国2022财年的《国防授权法》本月稍早在参议院和众议院以压倒性优势投票通过，现在经过总统拜登签署后将正式施行。法案中有哪些重点?

USA Washington | Joe Biden

拜登在签署该法案后在声明中说：「法案为军人及其家属提供了重要的福利并加强了诉诸司法的机会，并为我们国家的国防关键机构提供了支持。」

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美国参议院15日通过《国防授权法案》，授权了美国政府在2022年会有7077亿的国防开支。法案中也包含多项呼吁提升与台湾军事跟战略交流的条例，包含邀请台湾参与2022的环太平洋军演。

美国和中国陷入日益严重的经济和地缘政治之争，这样的竞争关系预期会在明年继续加剧。

据德媒报道，鉴于俄罗斯在与乌克兰接壤边境地区大规模部署军队，北约已采取首批军事措施。俄罗斯总统普京威胁，会对“西方的侵略立场”作出“军事技术性”回应。

(德国之声中文网) 白宫周一(12月27日)表示，美国总统拜登签署了2022财年的《国防授权法》(NDAA)，该法授权了7682亿美元的国防开支，比拜登最初向国会提出的要求多出250亿美元。

面对中俄挑战，美参众两院跨党派议员经过激烈谈判后，决定让2022财年NDAA授权的军费开支比去年增加约5%，其中包括为部队加薪2.7%，以及购买更多的飞机和海军舰艇，来布局应对地缘政治威胁的战略。

关于中国，该法案包括为太平洋威慑倡议提供71亿美元，发表国会支持台湾防务的声明，以及禁止国防部采购中国新疆地区涉及强迫劳动生产的产品。

在欧洲方面，美国将为向乌克兰武装部队提供支持的「乌克兰安全援助倡议」提供3亿美元、为欧洲防务倡议提供40亿美元、为波罗的海安全合作提供1.5亿美元。

法案也设立了一个由16名成员组成的委员会来研究阿富汗战争。拜登在8月结束了这场美国迄今为止最漫长的战争。

USA Washington | Joe Biden

拜登在声明中说：「(白宫)的长期立场是，这些条款损害了行政部门决定何时何地起诉关塔那摩湾被拘留者以及释放后将他们送往何处的能力。」

关塔那摩的难题

路透社报道，白宫虽然支持通过NDAA，但也批评法案中禁止使用资金将关塔那摩湾的被拘留者转移到某些外国的拘留所或进入美国的条款。

在911事件后，关塔那摩监狱被用来关押外国嫌犯。批评者认为其严厉的审讯方式相当于酷刑，使得该监狱受到外界的强力批评。

拜登表示，他希望在其任期结束前关闭关塔那摩监狱，但法律仍然禁止联邦政府将任何囚犯转移到美国本土监狱。不过，即使现在民主党控制了国会，但在部份民主党议员抱持反对立场的情况下，拜登很难确保这项立法改革。

(路透社、美联社)

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