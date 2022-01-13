应对不力、刻意瞒报：郑州洪灾追责 市委书记被免

（德国之声中文网）中国国务院灾害调查组发布了《河南郑州"7·20"特大暴雨灾害调查报告》，报告认定截至去年9月30日，郑州市因灾死亡失踪380人，其中在不同阶段瞒报139人。

这份调查报告全文篇幅长达40多页，总结了2021年夏天郑州发生的特大暴雨灾害的整体情况，列举了地方政府在灾害应对处置方面的问题失误，其中包括“应对部署不紧不实、应急响应严重滞后、应对措施不精准不得力、关键时刻统一指挥确实、缺少有效的组织动员和迟报瞒报因灾死亡失踪人数”几个方面。

在瞒报死亡失踪人数方面，郑州市本级瞒报75人、县级瞒报49人、乡镇（街道）瞒报15人。具体瞒报情况，一是未按规定统计上报，二是刻意阻碍上报因灾死亡失踪人员信息，三是对已经掌握的信息隐瞒不报。

据官方媒体新华社报道，中国国务院常务会议日前，听取了河南郑州“7·20”特大暴雨灾害调查情况的汇报，并审议通过了上述调查报告。

国务院调查组认为，在这场造成重大人员伤亡和财产损失的特别重大自然灾害中，郑州市委市政府及有关区县(市)、部门和单位风险意识不强，对这场特大灾害认识准备不足、防范组织不力、应急处置不当，存在失职渎职行为，特别是发生了地铁、隧道等本不应该发生的伤亡事件。

救援人员用轮椅将一位老人从被淹的医院里救出

调查组认定，郑州市及有关区县(市)党委、政府主要负责人对此负有领导责任，其他有关负责人和相关部门、单位有关负责人负有领导责任或直接责任。有关公职人员被移交中央纪委国家监委追责问责审查调查组。

据路透社报道，中央纪委给予郑州市委书记徐立毅党内严重警告处分。当日河南省委常委会召开会议，免去徐立毅市委书记职务。

根据官方的统计，发生在2021年7月17日至23日的这场特大暴雨以及洪涝灾害，共造成河南省150个县(市、区)1478.6万人受灾，因灾死亡失踪398人，其中郑州市380人；直接经济损失1200.6亿元，其中郑州市409亿元。

这场灾害在中国社交媒体上引起热议，也引发了国际关注。网络上发布的洪灾现场影像资料使得网民对官方提供的死亡人数持怀疑态度。多名外媒记者在河南报导洪灾时遭到中国公众包围质问。微博等社交平台上有关洪灾死亡数字的敏感内容也受到严格审查。

路透社指出，在中国，地方官员常常因为处理人为灾难或者自然灾害不力而受到中央政府的降职处罚。在新冠疫情初期，湖北省和武汉市的官员也曾因为在应对疫情方面的失误而被处分。

（路透社、新华社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。