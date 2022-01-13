 应对不力、刻意瞒报：郑州洪灾追责 市委书记被免 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

应对不力、刻意瞒报：郑州洪灾追责 市委书记被免

去年夏天，河南特大暴雨灾害受到国际社会的关注，对于官方通报死亡人数的质疑声音一直存在。日前中国国务院发布相关调查报告，认定郑州存在灾害应对处置不力和迟报瞒报死亡人数等问题。郑州市委书记等负责任官员被追责。

China Überflutung Henan U-Bahn Zhengzhou Subway Blumenmeer

郑州地铁站附近摆放着哀悼遇难者的鲜花

DW.COM

河南洪灾相关灾后清理行动一直持续到24号和25号，随着被淹没的京广隧道中发现更多尸体，死亡人数增加，而救援物资也持续被送到各受灾城市。

中国河南省郑州洪灾逐渐缓和，但救难人员仍持续在京广隧道进行抢救，市内多处也传出路面坍塌的情况。此外，河南的新乡也因水位仍持续上涨，紧急向外界求援。

中国河南省自上月中旬发生洪灾以来，已有三百多人丧生，50人仍处在失联状态。京广路隧道6人遇难。

周末，一位德国记者在郑州街头采访时被路人阻拦质问的画面在中国社交媒体上引起关注。“抹黑中国”已经成了对外国媒体的集体指责。

有评论指出，2021年河南水灾的“人祸”性质，在郑州悲剧中体现得最为充分。中共有一套成熟而有效的维稳体系，让每一次灾情最终都变成中共政权的政绩，都令一些中国人感恩戴德，从而增添了专制政权的合法性。

（德国之声中文网）中国国务院灾害调查组发布了《河南郑州"7·20"特大暴雨灾害调查报告》，报告认定截至去年9月30日，郑州市因灾死亡失踪380人，其中在不同阶段瞒报139人。

这份调查报告全文篇幅长达40多页，总结了2021年夏天郑州发生的特大暴雨灾害的整体情况，列举了地方政府在灾害应对处置方面的问题失误，其中包括“应对部署不紧不实、应急响应严重滞后、应对措施不精准不得力、关键时刻统一指挥确实、缺少有效的组织动员和迟报瞒报因灾死亡失踪人数”几个方面。

在瞒报死亡失踪人数方面，郑州市本级瞒报75人、县级瞒报49人、乡镇（街道）瞒报15人。具体瞒报情况，一是未按规定统计上报，二是刻意阻碍上报因灾死亡失踪人员信息，三是对已经掌握的信息隐瞒不报。

据官方媒体新华社报道，中国国务院常务会议日前，听取了河南郑州“7·20”特大暴雨灾害调查情况的汇报，并审议通过了上述调查报告。

国务院调查组认为，在这场造成重大人员伤亡和财产损失的特别重大自然灾害中，郑州市委市政府及有关区县(市)、部门和单位风险意识不强，对这场特大灾害认识准备不足、防范组织不力、应急处置不当，存在失职渎职行为，特别是发生了地铁、隧道等本不应该发生的伤亡事件。

China Unwetterkatastrophe

救援人员用轮椅将一位老人从被淹的医院里救出

调查组认定，郑州市及有关区县(市)党委、政府主要负责人对此负有领导责任，其他有关负责人和相关部门、单位有关负责人负有领导责任或直接责任。有关公职人员被移交中央纪委国家监委追责问责审查调查组。

据路透社报道，中央纪委给予郑州市委书记徐立毅党内严重警告处分。当日河南省委常委会召开会议，免去徐立毅市委书记职务。

根据官方的统计，发生在2021年7月17日至23日的这场特大暴雨以及洪涝灾害，共造成河南省150个县(市、区)1478.6万人受灾，因灾死亡失踪398人，其中郑州市380人；直接经济损失1200.6亿元，其中郑州市409亿元。

这场灾害在中国社交媒体上引起热议，也引发了国际关注。网络上发布的洪灾现场影像资料使得网民对官方提供的死亡人数持怀疑态度。多名外媒记者在河南报导洪灾时遭到中国公众包围质问。微博等社交平台上有关洪灾死亡数字的敏感内容也受到严格审查。

路透社指出，在中国，地方官员常常因为处理人为灾难或者自然灾害不力而受到中央政府的降职处罚。在新冠疫情初期，湖北省和武汉市的官员也曾因为在应对疫情方面的失误而被处分。

（路透社、新华社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

People line up to be tested for the Covid-19 coronavirus in Xi'an, in China's northern Shaanxi province on December 21, 2021, after the detection of more than 40 new cases raised concerns of wider transmission ahead of a busy travel season. (Photo by AFP) / China OUT

数据造假?郑州金域负责人涉嫌引起病毒传播被立案 13.01.2022

警方通报称，参与新冠核酸检测的郑州金域临床检验中心有限公司的区域负责人张某东涉嫌“实施引起新冠肺炎传播或有传播严重危险的行为”被警方立案侦查。

Photo shows rescue team pump rainwater from a motorway where dozens of vehicles were left in a pile-up in Zhengzhou City, central China's Henan Province, 22 July 2021.

河南洪灾内涝导致302人遇难 02.08.2021

中国河南省自上月中旬发生洪灾以来，已有三百多人丧生，50人仍处在失联状态。京广路隧道6人遇难。

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages ***Director/Producer Chloe Zhao, winner of the award for best picture for Nomadland, poses in the press room at the Oscars on Sunday, April 25, 2021, at Union Station in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello, Pool)

2021年，网友们热议的12大新闻话题 28.12.2021

新疆棉花争议丶中国航天突破丶郑州洪灾丶东京奥运丶台海局势升温丶彭帅性侵疑云...... 《德国之声》中文网整理了2021年我们官方脸书上网友最热衷讨论的12个新闻话题，回顾不平凡的一年。

广告

媒体看中国

Kasachstan | Abzug russischer Truppen

德语媒体：中俄是否在中亚碰撞？

中俄在哈萨克斯坦碰撞？这个中亚国家发声骚乱后，俄罗斯和中国在当地的行动受到人们的关注。而中国篮球名人姚明对批评中国的坎特发出邀请后，坎特"欣然"接受。  