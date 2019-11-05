 库德洛: 美中接近达成贸易协议 | 经济纵横 | DW | 15.11.2019

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经济纵横

库德洛: 美中接近达成贸易协议

美国白宫经济顾问再次对记者表示中美贸易谈判「十分有建设性」、「正在收尾」。这已经不是美国高官第一次如此形容双方的贸易气氛，也不是他第一次不愿意透露双方具体什么时候才要签协议。重点是，世界经济会如何做出反应?

China Qingdao Containerhafen (Getty Images/AFP)

美国白宫经济顾问库德洛说，中美双方透过电话进行了紧密的沟通。但是他没有透露具体双方可能会在什么时候签署协议。

(德国之声中文网) 美国白宫经济顾问库德洛周四说，他已经与北京进行了十分有建设性的对话，双方已经正在为协议作最后收尾，即将结束已经持续了16个月的贸易战。

这已经不是美方第一次说谈判具有建设性，也不是第一次说协议已经正在收尾。在双方你来我往的16个月之间，美股、亚股多次起伏，全球经济成长率正在接近2007到2008年金融海啸以来的最低点。

本周传出中美贸易谈判触礁，在如何减少关税、以及美国期望中国买多少农产品方面难以达成共识。周二，美国总统特朗普又说如果双方没有达成协议，他可能会对中国加征新的关税。

他也对签署协议的形式抱持开放态度，说签定协议不一定需要特朗普和习近平两人见面亲自签署。

原先，中美有望在智利的APEC峰会上签署贸易第一阶段协议，但是由于智利临时取消该会议，签署的机会又顿时消失。库德洛说，白宫还是希望可以按照原本的时间表继续进行。他开玩笑说，他自己更偏好在白宫二楼他自己的办公室里面签署协议: 「我不喜欢出远门。」

库德洛表态之后，标普500终场小涨2.59点，或0.08%，收在3096.63点。亚股因此随之上扬。然而，分析师认为投资气氛仍然十分脆弱，因为越来越多人出面警告不要对中美贸易谈判所释放出来的错误讯息过度乐观，中国释出的经济数据也加深了大众的担忧。

China Hühnerfüße Martk in Shanghai (picture-alliance/dpa/Q. Shen)

上周，美国农业局率先宣布将开放进口中国家禽，为双方恢复家禽贸易开启新局。

贸易战出现转「鸡」

周五，北京正式宣布解除对美国实施了大约5年的家禽进口禁令。美国贸易代表莱特海泽说，这可能会让美国输往中国的货运量在一年之内增加超过10亿美元。

北京的这个决定主要是考虑到其国内肉源短缺。随着非洲猪瘟疫情扩大，已经有上百万头猪因此死亡。而中国作为以猪肉为主要肉品的国家，很可能会买进各种美国家禽，包括鸡肉、火鸡肉、鸭肉来填补猪肉短缺所空出来的肉类需求。

北京从2015年1月开始，因为禽流感而禁止进口美国的家禽与蛋品。

在禁令实施之前，中国对美国的家禽课徵25%的关税，和中国对其他国家课徵的水准相同。

中国曾经是鸡脚与鸡翅的主要进口国。因为美国消费者大多不吃这些部位，因此中国消费者的需求为美国的商人提供了很好的出口。

罗法/夏立民(综合报导)

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