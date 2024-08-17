库尔斯克战斗持续 德国拟削减对乌军援

俄罗斯方面指乌克兰使用西方火箭弹摧毁库尔斯克的一座桥梁，但同时表示俄军消灭乌军的行动仍在继续。乌克兰称继续在库尔斯克推进并加强阵地。此外，德国政府计划削减对乌克兰的军事援助。

（德国之声中文网）俄罗斯外交部称，乌克兰使用西方火箭弹摧毁了库尔斯克（Kursk）地区谢伊姆河（Seym River）上的一座桥梁，导致试图疏散平民的志愿者丧生。 据路透社报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）周五（8月16日）晚间通过跨平台即时通信软件Telegram发布信息称：“这是库尔斯克地区首次遭到西方制造的火箭弹袭击，可能是美国的高机动性多管火箭系统（简称海马斯，HIMARS）。”

乌克兰在库尔斯克地区的突袭行动似乎令莫斯科措手不及。俄罗斯总统普京表示，乌克兰的越境进攻旨在阻止莫斯科在乌克兰东部顿巴斯（Donbas）地区的进攻，并在未来可能的和平谈判中获取更多筹码。

乌克兰：继续在库尔斯克推进并加强阵地

乌克兰军队总司令西尔斯基（Oleksandr Syrskyi）周五表示，乌军在库尔斯克地区的某些地段推进了一到三公里。乌克兰总统援引西尔斯基的汇报在X平台上发文指出：“库尔斯克地区的行动——我们正在加强我们的阵地并为乌克兰的‘交换基金’充值。”基辅方面表示，已有至少数以百计的俄罗斯军人被俘虏。



另据路透社报道，乌克兰空军表示，在一次夜间袭击中，乌克兰防空系统击落了所有14架俄罗斯无人机。乌克兰空军在Telegram上写道，这些“见证者”（Shahed）无人机瞄准了乌克兰南部和中部的六个地区，但均被成功击落。

乌克兰方面声称，自8月6日以来，乌军已在库尔斯克地区控制了82个定居点，面积达1150平方公里。俄罗斯国防部则表示，乌克兰武装部队在库尔斯克方向损失惨重，消灭乌军的行动仍在继续。目前尚无法独立核实双方的战场报道。

跨越边界 乌克兰突袭库尔斯克 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

俄罗斯：乌军计划袭击核设施

俄罗斯卫星通讯社周六报道称，扎波罗热（Zaporizhzhia）核电站新闻处在Telegram发文称，8月17日上午，乌克兰军队使用无人机袭击了扎波罗热 核电站人员行走的道路，没有造成伤亡，但对核电站人员的安全构成直接威胁。位于乌克兰南部的扎波罗热核电站自2022年俄军全面入侵乌克兰后便处于俄方控制之下，目前处于停运状态。上周日扎波罗热核电站发生火灾，所幸并未造成核泄露事故，俄乌双方相互指责对方应对事件负责。

俄罗斯卫星通讯社另外援引俄罗斯执法机构代表报道，乌军正计划袭击库尔斯克和扎波罗热核电站。哈尔科夫州军民行政机构内务部向该通讯社表示，乌军准备袭击俄罗斯核设施的目的是随后指责俄罗斯挑衅和“自导自演”。

俄罗斯国防部周六就此表示，在基辅政权开始实施打击库尔斯克核电站的情况下，俄罗斯将会立即采取强硬的军事和军事技术措施。

上周日俄罗斯占领下的扎波罗热核电站发生火灾 图像来源: Ukrainian Presidency/Anadolu/picture alliance

德国大使：俄罗斯目前无意进行谈判

德国驻俄罗斯大使兰布斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）向德国媒体Bonner General-Anzeiger表示，俄罗斯目前方面没有表现出谈判的意愿，反而坚持一些过高的前提条件。

俄罗斯总统普京曾表示，只有乌克兰军队从被俄罗斯吞并的四个地区撤出，他才愿意进行谈判。兰布斯多夫指出：“这显然不具备任何诚意。”他补充道，总有一天俄罗斯会意识到，这场战争远未达到它最初的目的，反而在国际上给自己造成了严重损害，同时还令该国陷入了难以为继的战争经济。

G7同意利用冻结的俄罗斯国有资产的利息为担保，向乌克兰提供500亿美元的贷款 图像来源: Guglielmo Mangiapane/REUTERS

德国拟削减对乌军援

据法新社周六援引德国联邦议院预算委员会的消息报道称，德国计划在2025年削减对基辅的双边军事援助。根据该计划，德国政府将依靠被冻结的俄罗斯资产产生的资金继续支持乌克兰，而不会在2025年预算中预留的40亿欧元之外提供额外援助。今年，柏林对乌克兰的援助金额达到了80亿欧元。

据《法兰克福汇报》周日版稍早报导，德国财政部长林德纳（Christian Lindner）于8月5日致信国防部长皮斯托留斯（Boris Pistorius），表示今年以及未来几年，只有已经通过预算的“新措施”才可以执行，并强调必须遵守预算上限。

2022年俄乌战争爆发后，德国成为乌克兰第二大军事援助国，仅次于美国。在今年六月召开的G7领导人峰会上，与会各方同意利用冻结的俄罗斯国有资产的利息为担保，向乌克兰提供500亿美元的贷款。德国总理肖尔茨当时表示，这笔资金将为乌克兰的军事和重建提供支持。

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