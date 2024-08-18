库尔斯克又一座桥梁受损 白俄罗斯向边境调兵

乌克兰军队在俄罗斯库尔斯克地区的推进仍在继续,，地区又一座重要桥梁受到严重毁坏。白俄罗斯总统卢卡申科则宣布向乌克兰边境部署军队。

（德国之声中文网）乌克兰军方称，在库尔斯克地区的进军中损毁了又一座重要桥梁。空军指挥官奥列什楚克（Mykola Oleschtschuk） 在社交媒体上发帖称，此举进一步打击了俄军的后勤补给能力。

周六，乌克兰空军就宣称在库尔斯克地区摧毁了一座战略上具有重要意义的桥梁。俄罗斯外交部证实，乌克兰的火箭弹摧毁了库尔斯克（Kursk）地区谢伊姆河（Seym River）上的一座桥梁。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）发布信息称："这是库尔斯克地区首次遭到西方制造的火箭弹袭击，可能是美国的高机动性多管火箭系统（简称海马斯，HIMARS）。"

乌克兰方面声称，自8月6日对库尔斯克发动攻击以来，乌军已在该地区控制了82个定居点，面积达1150平方公里。俄罗斯国防部则表示，乌克兰武装部队在库尔斯克方向损失惨重，消灭乌军的行动仍在继续。目前尚无法独立核实双方的战场报道。

跨越边界 乌克兰突袭库尔斯克 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

周日凌晨，乌克兰首都基辅再度遭到俄军导弹和无人机的空袭。乌克兰军方称，所有无人机均在远离基辅的地方被摧毁，因此未造成损失和伤亡。这是8月以来基辅受到的第三此空袭。乌克兰方面称，俄军使用的很可能是朝鲜制的KN-型弹道导弹。

白俄罗斯向边境调兵遣将

白俄罗斯总统卢卡申科周日表示，该国已在同乌克兰接壤的全部边界上部署部队，以回应他所称的基辅在边界另一侧部署12万士兵的举动。

"如果发生战争，他们将进行防御。"卢卡申科在接受俄罗斯国家电视台访问的时候做出了有关表述。本周早些时候他说，乌克兰军队的动向可能是基辅计划攻击他的国家的迹象，但他没有提供任何证据来支持他关于乌克兰在白俄罗斯边境部署军队的说法。

在俄罗斯入侵乌克兰的早期阶段，白俄罗斯允许俄罗斯军队通过其领土进入乌克兰，这为俄罗斯军队提供了通往乌克兰首都基辅的最短陆路通道。后来俄军攻占基辅的企图遭到挫败。此后，白俄罗斯还以其他方式帮助莫斯科，例如允许俄罗斯导弹发射器驻扎在其领土上。

乌克兰语白俄罗斯边境气氛紧张 图像来源: Belarus State Border Committee/dpa/picture alliance

乌克兰驻德大使：柏林不能减少支持

乌克兰驻德国大使马克耶夫（Oleksii Makeiev）呼吁德国政府不要放松对乌克兰的支持。他强调，欧洲的安全依赖于德国的稳定以及继续支持乌克兰的意愿。他称希望柏林政府能找到满足其安全需求的途径。

法新社周六援引德国联邦议院预算委员会的消息报道称，德国计划在2025年削减对基辅的双边军事援助。根据该计划，德国政府将依靠被冻结的俄罗斯资产产生的资金继续支持乌克兰，而不会在2025年预算中预留的40亿欧元之外提供额外援助。

德国目前是全球第二大对乌克兰援助国。今年，柏林对乌克兰的援助金额达到了80亿欧元。

（综合报道）

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