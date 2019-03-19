库尔德民兵宣布在叙战胜“伊斯兰国”

（德国之声中文网）美国支持的叙利亚民主力量 (SDF) 发言人宣布， "伊斯兰国"宣布成立的"哈里发" 被"彻底消灭"。圣战分子遭受失败，"百分之百地丧失其地盘。"但是该消息没有得到独立方的证实。

叙利亚民主力量外交政策负责人乌马尔 (Abdel Karim Umar) 说, 靠近伊拉克边境幼发拉底河畔的巴古兹获得解放，这是国际社会一直期待的"历史性时刻"。乌马尔向德新社表示: "但这并不意味着我们已经战胜了恐怖主义。" "伊斯兰国"虽然在军事上被摧毁, 但 "在解放区依旧存在"。

长达数周的战斗

美国白宫周五（3月22日）就已经宣布将"伊斯兰国"驱逐出该地区的消息，尽管叙利亚民主力量称当时战斗还在进行中。在经历了两天的停火之后，周五上午极端分子的阵地再次遭到进攻。

攻占巴古兹的进攻于2月9日就已经开始。直到"伊斯兰国"的支持者最后被包围在一个狭小的帐篷营地内。此前他们在那里挖掘了战壕和隧道，并进行顽固抵抗。

地图：“伊斯兰国”最后的堡垒

在过去几周里, 数千名"伊斯兰国"武装分子向叙利亚民主力量的部队投降。他们被带到战俘中心并受到审讯。此外也有成千上万的平民，其中包括"伊斯兰国"武装分子的家属也离开了该地区。

打击"伊斯兰国"的战争暂时结束

巴古斯的解放标志着持续近5年之久的打击叙利亚和伊拉克"伊斯兰国"的斗争暂时结束。2014年夏天, 随着极端组织"伊斯兰国"占领伊拉克北部城市摩苏尔，其权力达到高峰。此后不久, 该恐怖主义民兵组织宣布成立由其首领巴格达迪（Abu Bakr al-Bagdadi）为领袖的"哈里发"国。

圣战分子当时控制了叙利亚和伊拉克的大部分地区。然而, 随着以美国为首的国际军事干预的开始，"伊斯兰国"逐渐失去了所占领的地区。2017年夏天，伊拉克军队在经历了数月的激烈战斗之后，彻底解放了摩苏尔。

当年秋天，圣战分子控制的叙利亚北部城市 Al-Rakka失守。2017年底, 伊拉克终于宣布军事上战胜恐怖主义民兵组织。

美军撤离的可能性加大

美国总统特朗普去年12月宣布，随着巴古兹的收复，美军提前撤出叙利亚的可能性加大。不过, 根据白宫最近的计划，将有一支部队仍留在该国。美国的撤军计划在国际上引发了大规模的批评。军方成员和观察员警告说, 尽管失败, 但"伊斯兰国"并未被战胜，仍有可能会卷土重来。

巴古兹周五仍在战斗

美国的撤军也会带来土耳其袭击库尔德民兵 YPG 的危险。库尔德民兵受叙利亚民主力量的领导， 也是美国在叙利亚的主要盟友。安卡拉政府将该民兵组织视为被取缔的库尔德劳动党的一个分支, 并将其归类为恐怖组织。土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）宣布对库尔德民兵发动攻势。库尔德人控制着叙利亚北部与土耳其接壤的大片边境地区, 并在那里建立了自治。

李京慧/任琛（德新社、法新社、路透社）