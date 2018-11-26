库卡业绩不佳裁员 负责人：中方没有违反承诺

（德国之声中文网）在股市开盘前的交易中，库卡（Kuka）股值骤降12%，重返刚刚夺回的60欧元线以下。其原因是对本财政年度的经营额及盈利额的又一次预警。2个月前，去年10月底，库卡才刚收回原定的增长目标。

现在，库卡预期，经营额将只能达到约32亿欧元，税前利率为3%。原先，该企业的预期目标是经营额33亿欧元，税前利率4.5%。库卡将于3月28日公布2018完整数据及本年度展望。

景气明显降温

对投资人来说，这当然是重大失望。毕竟，库卡曾设想，2018年的利润率要增至5.5%，并增加经营量。

库卡表示，降低预测值的主要原因是2018年第四季度明显强化的汽车及电子产业景气降温、中国自动化市场的不确定性以及项目生意中的消极影响。

偏偏中国不给力

有专家指出，库卡使用的这种语焉不详的说法其实正好说明，库卡工业机器人的销售状况不如预期。一段时间以来，其它机器人制造商在中国市场上也举步维艰。此外，所有供应方都受到汽车产业景气不振的影响，而汽车产业历来是较大型机器人的最重要销售市场。

本来，库卡有意借助美的的支持，全面攻占中国这个增长市场。专家们指出，库卡机器人对中国人而言过于昂贵，此外，奥格斯堡一度暴露出供货不足问题。

2020目标亦告吹

鉴于2018年业绩令人失望，库卡也取消了2020年目标。根据原定的目标，2020年，库卡经营额度应达到40亿至45亿欧元、税前利润率在7.5%以上。

作为应对措施之一，库卡董事会通过了一个紧急计划。计划内涵包括裁员在内的成本节约、与中方所有人美的得更密切合作、有目标的投资以及组织结构的调整。

负责人：中方没有违反承诺

据周六（1月12日）《奥格斯堡汇报》报道，库卡目前的负责人莫嫩（Peter Mohnen）表示，裁员不是美的，而是库卡董事会做出的决定。

“作为董事会，我们有责任和义务作出该决定，这是独立于美的。”他称，库卡董事会现在做的事情，“与美的的就业担保无关”。

莫嫩指出，在投资人协议中规定的至2023年的就业担保，是针对美的在例如人事问题上不能对库卡董事会下指令。

去年11月底，这位库卡负责人尚曾在一次采访中特意提及就业担保，并表示，“美的明确强调，我们在美的接管库卡时达成的投资人协议一直到2023年都有效。这确保了拥有约4000员工的奥格斯堡这个基地。”

凝炼/王凡/达扬（德新社）