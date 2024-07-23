库列巴外长：同北京直接对话非常重要

俄罗斯发动侵略乌克兰战争以来库列巴外长首次访问中国。他说，要避免在不同的和平方案之间产生竞争。有专家指出，北京可能利用乌克兰召集第二次和平峰会的契机，摆脱自身正在加深被制裁的困境。

（德国执政中文网）乌克兰外交部长库列巴周二（7月23日）抵达北京同中国举行会谈。这是乌克兰外长自2022年3月俄乌战争爆发以来首次访问中国。从北京方面公布的信息看，此次访问将持续到周五。

库列巴在北京表示，"我们要避免在和平方案之间产生竞争。基辅同北京之间直接对话非常重要。"

此前，乌克兰外交部发布的一份声明称，此次乌克兰外长访华的主要议题包括寻求结束俄罗斯侵略战争的途径以及在实现稳定和公正和平的问题上，中国可能扮演的角色。

一直以来，美国总统拜登是国际援乌努力的强有力倡导者，拜登总统宣布退出总统竞选后不久，乌克兰外长对北京的访问引起广泛关注。

乌克兰外长库列巴此次访华前，乌克兰总统泽连斯基曾对北京公开提出批评，称中国协助莫斯科破坏了上个月在瑞士举行的乌克兰问题国际和平会议。在那次会议期间，泽连斯基呼吁北京认真参与制定和平议程。

两周前，中国党和国家领导人习近平在会晤来访的匈牙利总理欧尔班时曾呼吁俄乌双方展开直接的和平谈判，并敦促国际社会尽快为促成俄乌双方停火付出努力。

早在2023年2月，中国就曾提出结束俄乌战争12点计划。今年5月，中国同巴西达成《中国、巴西关于政治解决乌克兰危机的共识》，简称《六点共识》。

泽连斯基最新视频 直接喊话习近平 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

专家：北京希望摆脱自身被制裁的困境

卡内基俄罗斯欧亚中心主任加布耶夫( Alexander Gabuev)在回答此次乌克兰外长访华的宗旨时，告诉法新社，基辅可能会寻求"说服中国参与第二次和平峰会"。他说："北京甚至可以要求一个价码，即便只是派遣特使李辉。"

俄乌战争爆发以来，中国为受到西方制裁的俄罗斯提供了支撑经济生命线。最近数月以来，中俄之间的经济伙伴关系被置于聚光灯之下，受到西方的密切注视。华盛顿誓言打击那些帮助莫斯科进行各种银行转账的金融机构，此外，美国和欧洲指责中国出售维持俄罗斯军事生产所需的零部件和设备，即所谓军民两用的物资。

加布耶夫估计，北京本周可能会"试图利用乌克兰召集第二次和平峰会的契机，摆脱自身正在加深被制裁的困境"。但另一位分析人士表示，北京可能有意调解一场"对中国企业和利益日益昂贵"的冲突，希望在其中发挥更大作用。

吉林大学助理教授亚历山大·杜本（Bjorn Alexander Duben）对法新社表示，"毫无疑问，中国正在持续支持俄罗斯，但有迹象表明，北京越来越担心支持莫斯科所造成的外交、政治和经济成本。"

乌驻华外交官：在中国看到很多人支持乌克兰 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。