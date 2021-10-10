 庆祝等同宣扬「台独」？ 香港双十节活动几绝迹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.10.2021

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时政风云

庆祝等同宣扬「台独」？ 香港双十节活动几绝迹

今年是港版《国安法》实施後，香港屯门红楼第二年取消升旗礼，往年「青天白日满地红」旗海飞扬的画面已不再，亲台的香港人感受为何？

Hongkong Taiwanesische Flagge an Taiwans Nationalfeiertag

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台湾周日举行双十国庆大会，总统蔡英文发表国庆演说称，“我们期待两岸关系和缓，我们不会冒进，但绝对不要认为台湾人民会在压力下屈服”。对于两岸关系立场，蔡英文表示，“维持现状就是我们的主张”。国台办则批评民进党当局的“谋‘独’挑衅，是两岸关系紧张动荡的根源”。

辛亥革命百年纪念的氛围在两岸逐渐淡去。但站在香港看两岸分别纪念辛亥革命的氛围，让人感到两岸的人们似乎都有点隔靴搔痒，双方虽然各自都说了很多话，但似乎都是在为自己的政权说话，而没有抓到纪念辛亥革命百年真正应该注意的重点。

台湾医疗品质世界知名。在每年的“双十国庆”中，也有不少台湾侨胞归国参加，顺便健康检查，也成为台湾医疗的特殊景象。

（德国之声中文网）香港以往在中华民国国庆日「双十节」这天，都会有亲国民党及亲台人士举行小型的庆祝活动，但自2020年新冠疫情开始，及港版《国安法》颁布后，双十节活动几乎绝迹。

作为每年纪念双十节的活动地点，屯门中山公园内的孙中山纪念碑广场10日早上就有警员在场戒备，附近的青山红楼也早已拉起封锁线及设置围栏。

香港媒体报导称，港警派出约50警力驻守中山公园，保安则持有盾牌，不过仍有市民成功进入中山公园，在红楼外高举「胜利」手势并高呼：「辛亥革命110周年！」，该民众向港媒表示，不担心被控「分裂国家」，又称：「如果国家就这样被人分裂，这个是什么豆腐做的国家？」

事实上，早在双十节前夕，亲台团体就已经向媒体表示，今年没有举行双十节纪念活动的计划。香港中文大学内出现大量孙中山肖像图。上周校内民主墙随着学会解散也被围封，周日（10日）这天，该民主墙被贴满大量的孙中山及钱穆肖像图。

香港亲台团体成员吴康廉（音译：Ng Hong-lim）过去50多年来一直都负责组织双十节的庆祝活动，他向法新社表示，今年他担心踩到《香港国安法》红线，若组织相关活动可能面临被拘捕的风险。

吴康廉叹了口气说：「我不认为还有举办双十活动的机会，这真的很令人感到遗憾。」

1911年10月10日「双十」的武昌起义颠复满清封建政权，迎来了中华民国的成立。1949年中国内战中，国民党输给共产党后，国民党到了台湾，继续庆祝每年的10月10日「国庆日」。在香港，国民党的支持者长期以来都会在这天展示中华民国的旗帜，并以隆重的方式纪念这一天。

庆祝「双十」恐触法

中国过去一直承认这天具有更广泛的历史意义，但香港官员如今不允许港民公开展示亲台情绪。今年9月，香港保安局局长邓炳强接受港媒访问时就表示，在10月10日的「双十节」，市民切勿意图做出「把台湾从中国分裂出来」的行为，或鼓励甚至煽动其他人做这些行为，警方一定会严正执法。

就在香港保安局对庆祝双十提出警告后，吴康廉原本在餐厅预定的100桌席次突然被取消。港媒指出，在《香港国安法》下，庆祝双十不知道会否被当成宣扬「台独」行为，去年也有相关活动被迫取消。

在中国大陆出生的吴康廉50年代逃到了香港，15岁时去了台湾，并加入国民党军队希望能保卫中华民国，至今他仍然坚定不移地效忠于中华民国。

Taiwan - Nationalfeiertag

台湾在双十节这天举办国庆活动。

吴康廉在香港一个亲国民党的工会办公室告诉法新社，双十节与分裂主义无关，他说：「现在我们不被允许表达，但我们仍然在心里记住它。」，该办公室摆放着中华民国国旗和孙中山的画像。

挂满青天白日旗的日子

亲国民党的港九工团联合总会主席李国强对於过去「双十」的庆祝活动有着美好的童年回忆，他向法新社表示：「很多蓝天白云的旗帜会被挂上，布满山区和街道。」

但自从1997年香港回归中国后，这些旗帜从街道上消失了，但在小型的集会上仍被允许挂上，像是过去每年双十节都会举办的新界屯门青山红楼的升旗礼。

李国强强调：「我们一直支持统一，反对分裂，但若有人禁止我们举行庆祝活动，说庆祝10月10日就是把台湾从中国分离出去，那就是对我们强加罪名。」

吴康廉受访时整理了他在台湾当兵时的照片，并说他别无选择，只能在10月10日这天，什么都不做。他和李国强两人都表示，他们不会「试探国安法的红线，但仍然希望将来能纪念这一天」。

（法新社等）

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