 庆祝伊斯兰革命44周年 伊朗实施万人大赦 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.02.2023

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时政风云

庆祝伊斯兰革命44周年 伊朗实施万人大赦

据伊朗国家媒体报道，那些被指控「尘世腐败」和「与外国势力勾结」的人将不会被赦免。同时，前伊朗总统和总理呼吁进行政治改革。

伊朗真正掌权者、最高宗教领袖哈梅内伊与军队指挥官

伊朗真正掌权者、最高宗教领袖哈梅内伊与军队指挥官

（德国之声中文网）伊朗官方的伊通社周日（2月5日）报道，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）已经对「数万名」囚犯发布了大赦令，其中包括在最近反政府集会期间被捕的抗议者。

据报道，哈梅内伊发布的赦免和减刑令不包括双重国籍的囚犯和被控「尘世腐败」（Corruption on Earth）的重罪者，其中有许多被冠上「尘世腐败」罪名者是因为因涉及抗议活动而被捕。大赦亦不包含遭指控「为外国机构从事间谍活动」或与「敌视」伊朗的团体有联系的被告。

去年9月，22岁的库尔德族女子阿米尼（Jina Mahsa Amini）在被道德警察拘留期间死亡，从而引发了全国性的抗议活动。

此后，与抗议活动有关的处决一直在进行，还有数千人被拘留，之前更传出在动乱期间有数百人被杀的消息。

在宣布赦免的同时，当局于周日逮捕了改革派报纸Ham-Mihan的一名女记者埃尔纳兹（Elnaz Mohammadi）。她是著名的女记者伊拉埃赫（Elahe Mohammadi）的姐妹，在去年9月报道了阿米尼的葬礼后也遭到逮捕。

阿米尼死后抗议活动席卷伊朗

阿米尼死后抗议活动席卷伊朗

赦免的背景

哈梅内伊对伊朗的所有国家事务有最终决定权，媒体报道，本次是他按照惯例在1979年伊斯兰革命44周年之前授权进行赦免和减刑。伊通社称，该决定是根据伊朗司法部长莫赫塞尼·埃吉（Gholamhossein Mohseni-Ejei）的提议作出的。

伊通社援引司法副部长拉希米（Sadeq Rahimi）的话说，被告必须「对他们的行为表现出悔意，并书面承诺不会再犯」，才能获得赦免。然而，报道中并没有详细说明有多少在抗议活动期间被捕的人会被赦免或减刑。

人权组织估计，迄今已有约2万人因示威活动而被捕。总部设在挪威的伊朗人权组织估计，约有100名被拘留者可能面临死刑，而法新社的统计显示，已经被判处死刑的有18人

反对派领导人穆萨维呼吁进行「根本性转变」

反对派领导人穆萨维呼吁进行「根本性转变」

前官员呼吁变革

另外，两名前伊朗官员上周末呼吁在该国进行政治改革，以呼应抗议者的要求。

领导着该国改革派运动的前总统哈塔米（Mohammad Khatami）在周日的一份声明中承认该国存在「广泛的不满情绪」，并说希望当局「改变做法并接受改革」。

与此同时，前总理穆萨维（Mir-Hossein Mousavi）敦促按照抗议运动的要求进行「根本性转变」。在领导2009年绿色革命之后，穆萨维自2011年起被软禁，被认为是该国的主要反对派人物之一。

（法新社、美联设、路透社）

阿米尼之死掀起伊朗抗议浪潮

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