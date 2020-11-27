广西融安禁学校过「洋节」：為保護中华文化

（德国之声中文网）该份《 关于弘扬民族传统文化禁止过洋节的通知》由融安县教育局发布给中小学和幼儿园。通知书写道，像是平安夜、圣诞节等带有浓郁宗教色彩的西方节日「受到中国一些年轻人的追捧，商家也借机造势，营造气氛， 对我国的传统文化造成了严重的冲击」。

因此，该县的教育局宣布「禁止师生在校园内外组织开展各类『洋节』庆祝活动」，并且希望全体师生「积极响应中央号召，做传承弘扬中华民族优秀传统文化的模范！」」通知书还提供了公安局电话，鼓励民众检举平安夜和耶诞节庆祝活动。

只针对平安夜和耶诞节

对此，融安县教育局向媒体《 极目新闻》确认了文件的真实性，称该通知书为系统内部文件。融安县教育局表示：「文件的目的是希望弘扬中华优秀传统文化，可能用『禁止』有点过火，引起了舆情。」教育局也称，此次公告只针对平安夜和圣诞节，不针对其他西方节日，「如果有涉及个人信仰的问题，可以小范围地个人过」。

融安县当地一间幼儿园向媒体透露，已经接到此通知并会严格执行，并且表示早已不庆祝西方节日，平时活动都以中国传统节日为主。

此事件引起微博网民讨论，有人认为不是不让人过节，而是「不要在教育系统内带这种风气。私下自己去过，不要以班级组织和宣传这种宗教性质浓重的节日。」一些网民称：「既然要弘扬传统文化抵制洋节，麻烦把元宵节、七夕节、重阳节、腊八节、寒食节、中元节等等这些传统节日都改成法定放假节日」、「希望用同样的力度禁止洋人过中节比如春节」。

抵制洋节的争议在中国时有所闻，2020年，哈尔滨工业大学的一名宿舍管理员以感恩节名义，向住宿学生赠送巧克力之后遭到学生抗议。校方事后发布的官方声明中，也提到了「学校不提倡有宗教色彩的『洋节』进校园」。另外，影音平台「芒果TV」去年播放的综艺节目「明星大侦探」也被观众发现，所有圣诞装饰都被打上了马赛克。

洋节被视为宗教渗透

追溯「抵制洋节」的历史，早在2006年就有北大、清华的博士生发出倡议，认为需要抵制外来西方文化的扩张，从而让公民更自觉地维护中华传统文化。近年来，「抵制洋节」更是多了一层官方政治的色彩。各地方政府经常要求商家不得以「圣诞节」的名义进行促销，并要求拆除圣诞装饰。而在中国高校，近年来对圣诞等具有一定宗教色彩的西方节日尤为敏感，许多学校都发布规定，禁止庆祝圣诞等西方宗教节日。

上海东方明珠塔旁的圣诞装饰。

中国国家主席习近平2017年11月在《 中央统战工作会议》上提出「必须警惕宗教渗透的危险」后，高校「抵制洋节」更是被上升到「警惕宗教渗透」的高度，「通过西方节日尤其是宗教节日宣传宗教」被视为向中国高校进行宗教渗透的重要手段之一。

（综合报导）

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