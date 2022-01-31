广西百色疫情延烧 首例感染者遭霸凌

(德国之声中文网) 根据中国卫健委周三 (2月9日)公布的数字，中国2月8日日本土病例73例，其中72例都在广西百色市。约360万人口的广西百色市在2月7日全市交通管制，是虎年中国第一个宣布封城的城市。但疫情持续延烧，当地发布通告严禁哄抬物价，违者将受查处。

广西百色目前所有已经病例目前均处于同一个传播链，首例是一名1月26日从深圳返乡的公交公司许姓员工，他返乡后参加多场聚会，2月3日至医院进行核酸检测确诊，期间已经通过家庭、社区传播进一步将疫情扩散至多地。

这位许先生告诉极目新闻，他在离开深圳前核酸检测为阴性，如果知道自己会感染病毒，就不会返乡了，表示自己不清楚是如何被感染的。他强调，自己身体状况良好，但是「内心特别崩溃」，因为被感染后他的个人信息都被发到了网上。

他说:「我接到了很多骚扰电话，报警后骚扰电话才少一些了。另外，还有人造谣说我的车被烧了，这个已经辟谣了。我的个人照片都被发到微信群内，个人隐私都没有了。」

而外传他返乡后在酒店偷情引发疫情，成为网路热搜话题，他也澄清是「谣言」，自己还没有结婚，没有偷情可能。

源头不明确

广西百色是广西面积最大的地级市，南部和越南接壤。短短3天累积病例破百，目前不确定感染源是外县市还是来自越南。根据中国新闻网，目前已经确认2例奥密克戎(Omicron)病例，但整体疫情状况还要等基因测序结果出炉。

目前官方严防疫情外溢，中国官媒报道，广东面临的输入风险最大，有几十万百色农民工到珠江三角洲打工。早在6日广州番禹就通报一例百色来穗人员核酸阳性，并暂缓相关旅游史人员前往。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 期待生龙活虎 2022年2月1日，是中国农历壬寅虎年的开始。老虎在中国被视为威严、强大、活力充沛的象征。虎年也被寄予希望能带来旺盛的生命力。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 过年放假 检测不止 迎接虎年新年之际，北京作为冬奥会举办城市，防疫不敢放松。直到农历除夕，北京每日都有新增病例，丰台、朝阳等城区的部分区域仍被列为风险地区。被封闭小区的居民在过年期间也要定期接受核酸检测。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 近在咫尺却遥不可及的冬奥会 农历正月初四（2月4日）北京冬季奥运会将拉开帷幕。这场饱受争议的体育盛会将在严格的新冠防护措施下举行。全体外国运动员、工作人员、官方代表和记者接受“闭环管理”，所有活动都在“防疫泡泡”中进行。赛事不对观众售票，民众只能在春节假期里观看电视转播。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 这边禁足 那里解封 在经过数周封城之后，上周西安疫情清零，宣布解封。该市这一波感染中，共报告本土确诊病例2053例，是数个月来中国出现的最大一次疫情爆发。现在市民终于可以出门、聚会、游园、欢度春节。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 就地过年和春运人潮 冬季新一波疫情和奥密克戎的出现，给坚持清零的中国防疫出了难题。为了减少人员流动，政府再次呼吁民众就地过年。尽管如此，春节前数天的杭州火车站还是人潮涌动。截至1月26日数据，此前十天内全国春运旅客发送量约2.6亿人次，较2021年同期增长约46%。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 千里走单骑 就像图上的一家三口，有些打工者仍选择骑摩托车回家。据中国媒体报道，今年有些返乡者是考虑到这样可以减少途中的人际接触，降低感染风险。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 香港：还要等两年？ 香港过年的气氛同样浓郁。这里实行的是与中国大陆清零策略类似的防疫路线，居民当中完整接种疫苗的比例约为70%，明显低于中国大陆。香港欧洲商会估计，香港可能要等到2024年年初才会重新开放。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 印尼华人迎虎年 东南亚各地的华人也在庆祝虎年的到来。雅加达街头出现了中国风格的新春装饰。印尼华裔人口超过760万，约占该国总人口的3.3%。印尼政府自2001年起允许公开庆祝中国春节，2003年将春节设为法定假期。该国目前也面对奥密克戎感染造成的病例激增。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 伦敦中国城 同往年一样，春节前伦敦的中国城张灯结彩，熙熙攘攘。英国在经历了冬季奥密克戎感染高潮之后，一段时间来新增确诊病例数下降，疫情趋缓。大部分限制措施取消，社会生活基本放开。



(综合报道)

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