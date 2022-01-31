 广西百色疫情延烧 首例感染者遭霸凌 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.02.2022

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时政风云

广西百色疫情延烧 首例感染者遭霸凌

360万人口的广西百色市在2月7日因为爆发新冠疫情宣布封城，不过感染源不明，疫情持续延烧。首例感染者成为众矢之的，不堪其扰下接受媒体访问揭露自身处境。

China I Coronavirus in Guangxi

2022年1月20日，在中国南部的广西壮族自治区南宁，穿着防护服的人员在一列客运列车上喷洒消毒剂。

(德国之声中文网) 根据中国卫健委周三 (2月9日)公布的数字，中国2月8日日本土病例73例，其中72例都在广西百色市。约360万人口的广西百色市在2月7日全市交通管制，是虎年中国第一个宣布封城的城市。但疫情持续延烧，当地发布通告严禁哄抬物价，违者将受查处。

广西百色目前所有已经病例目前均处于同一个传播链，首例是一名1月26日从深圳返乡的公交公司许姓员工，他返乡后参加多场聚会，2月3日至医院进行核酸检测确诊，期间已经通过家庭、社区传播进一步将疫情扩散至多地。

这位许先生告诉极目新闻，他在离开深圳前核酸检测为阴性，如果知道自己会感染病毒，就不会返乡了，表示自己不清楚是如何被感染的。他强调，自己身体状况良好，但是「内心特别崩溃」，因为被感染后他的个人信息都被发到了网上。

他说:「我接到了很多骚扰电话，报警后骚扰电话才少一些了。另外，还有人造谣说我的车被烧了，这个已经辟谣了。我的个人照片都被发到微信群内，个人隐私都没有了。」

而外传他返乡后在酒店偷情引发疫情，成为网路热搜话题，他也澄清是「谣言」，自己还没有结婚，没有偷情可能。

源头不明确

广西百色是广西面积最大的地级市，南部和越南接壤。短短3天累积病例破百，目前不确定感染源是外县市还是来自越南。根据中国新闻网，目前已经确认2例奥密克戎(Omicron)病例，但整体疫情状况还要等基因测序结果出炉。

目前官方严防疫情外溢，中国官媒报道，广东面临的输入风险最大，有几十万百色农民工到珠江三角洲打工。早在6日广州番禹就通报一例百色来穗人员核酸阳性，并暂缓相关旅游史人员前往。

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    千里走单骑

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  • China Neujahr Jahr des Tigers

    疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？

    香港：还要等两年？

    香港过年的气氛同样浓郁。这里实行的是与中国大陆清零策略类似的防疫路线，居民当中完整接种疫苗的比例约为70%，明显低于中国大陆。香港欧洲商会估计，香港可能要等到2024年年初才会重新开放。

  • China Neujahr Jahr des Tigers

    疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？

    印尼华人迎虎年

    东南亚各地的华人也在庆祝虎年的到来。雅加达街头出现了中国风格的新春装饰。印尼华裔人口超过760万，约占该国总人口的3.3%。印尼政府自2001年起允许公开庆祝中国春节，2003年将春节设为法定假期。该国目前也面对奥密克戎感染造成的病例激增。

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    伦敦中国城

    同往年一样，春节前伦敦的中国城张灯结彩，熙熙攘攘。英国在经历了冬季奥密克戎感染高潮之后，一段时间来新增确诊病例数下降，疫情趋缓。大部分限制措施取消，社会生活基本放开。


(综合报道)

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