 广西「文革式防疫」 违规者游街示众 | 文化经纬 | DW | 30.12.2021

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文化经纬

广西「文革式防疫」 违规者游街示众

中国清零防疫政策一直是官方引以为傲阻绝疫情的方式，但随着近日疫情升温，有地方出现了极端的管制方法，将违反规定者绑上街「批斗」。

China I Xi 'ans geschlossene Stadtverwaltung

中国西安近日爆发新一波疫情，官方强力的防控措施引起不少民怨，也持续引起清零政策适当与否的讨论。

(德国之声中文网)多家媒体报道，周三 (12月29日)在广西自治区靖西市至少有４名涉嫌违反防疫规定的人被押解游街示众。

影片中，4人身穿防护服、胸前挂着照片和他们的姓名标语，在保安的带领下穿过繁忙的街道。游行队伍由几十名警察守卫，其中一些人有武器，最后4人停在一个广场类似「批斗大会」的现场。

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中国西安市升级防疫措施后，有民众反应快要断粮。当局疾控官员表示，西安疫情仍处于快速发展阶段，且有病例外溢的情况。

中国西安疫情持续严峻，当局祭出封城等严格管控后，27日西安市新增175例确诊病例，人数持续破百，有外地考生受困西安，甚至一度面临断粮危机。

西安此波Delta引发的疫情使得中国连两日创下去年3月以来最高的单日新增本土病例数，专家指出，明年1月下旬可能可以得到控制。

中国周六通报的新增新冠感染数字创四个月来新高。有关当局正试图控制多个地区的疫情蔓延，西安市仍处于封城状态。此外，多名官员因为“防疫不利”遭到惩处。

据了解，这4人涉嫌运送他人偷越国（边）境罪，协助非法移民从附近的越南越过边境。虽然当地政府回应称这就是现场惩戒警示活动，没有不合适，但《北京青年报》引用律师说法表示，这种游街示众的行为没有法律依据，且4人目前是涉嫌犯罪，没有最终判决，属于未决犯，这种做法侵害了他们的人格尊严，是不妥当的。

影片一出，引发网络「文革式防疫」 的讨论，让人联想到1966年至1976年毛泽东领导的文化大革命期间常见的公开羞辱行为。虽然中国政府曾在2010年禁止这种行为，但在最近几个月，这种做法在新一波打击下一再次浮现。

中国社交媒体上，网民看法不一。有用户微博上表示这些人「活该」，担心他们把病毒带入中国，但也有人评论认为在「没有法治的社会里，人人都不安全」。

(综合报道)

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