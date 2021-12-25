广西「文革式防疫」 违规者游街示众

(德国之声中文网)多家媒体报道，周三 (12月29日)在广西自治区靖西市至少有４名涉嫌违反防疫规定的人被押解游街示众。

影片中，4人身穿防护服、胸前挂着照片和他们的姓名标语，在保安的带领下穿过繁忙的街道。游行队伍由几十名警察守卫，其中一些人有武器，最后4人停在一个广场类似「批斗大会」的现场。

据了解，这4人涉嫌运送他人偷越国（边）境罪，协助非法移民从附近的越南越过边境。虽然当地政府回应称这就是现场惩戒警示活动，没有不合适，但《北京青年报》引用律师说法表示，这种游街示众的行为没有法律依据，且4人目前是涉嫌犯罪，没有最终判决，属于未决犯，这种做法侵害了他们的人格尊严，是不妥当的。

影片一出，引发网络「文革式防疫」 的讨论，让人联想到1966年至1976年毛泽东领导的文化大革命期间常见的公开羞辱行为。虽然中国政府曾在2010年禁止这种行为，但在最近几个月，这种做法在新一波打击下一再次浮现。

中国社交媒体上，网民看法不一。有用户微博上表示这些人「活该」，担心他们把病毒带入中国，但也有人评论认为在「没有法治的社会里，人人都不安全」。

(综合报道)

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