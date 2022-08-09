广西北海民众上街 当局次日宣布解封

（德国之声中文网）当地时间8月16日下午，北海市政府在疫情发布会上宣布，该市已从16日0时起"全域转入常态化疫情防控阶段"，下一步将"加快恢复正常生产"。

有北海市民在社交媒体上讨论指出，这一决定做出得毫无预兆，几乎是"连夜解封"，拆除防疫卡点和硬隔离设施，开放集贸市场，并叫停次日的核酸筛查。

而网传多个视频则显示，15日有北海市民来到大街上抗议，人数众多，人群一起高喊口号要求解封。有网民称，这些市民冲破了封控社区的关卡上街。

与此同时，根据广西有关部门的官方发布，北海为期3个月半的伏季休渔期于16日结束。而此前有传闻称，当局计划将休渔期延长至9月，引发民众的不满。

迫于压力？作秀？

北海市当局宣布解封是否是迫于民众抗争的压力，尚不得而知。在为获得自由欣喜的同时，也有市民表达忧虑。微信公众号"山中木白"发帖称，害怕此次的解封是"表演式解封"，因为有消息称临时解封的原因是央视要来采访。

还有微博用户说，北海之前刚开始实行所谓无疫网格管理。"十四号的时候还有一百多个中风险区。即便是昨天晚上，好像还有七十多个中风险区。但是十一点这个解封公告发布之后，没过多久就看到这七十多个中风险降为低风险的通告。时间真的就卡得这么恰到好处吗？"

“清零”政策对于中国经济意味着什么？

人口182万的北海市7月中旬发现新冠感染病例后，就开始严格封控，还曾导致大量游客滞留。官方数字显示，从7月底开始北海就没有出现本土新增病例。尽管宣称已实现"社会面清零"，但在14日的新闻发布会上，北海有关部门负责人还在强调防疫工作"进入攻坚收尾阶段"， 称要"巩固防疫成果"，把病毒"清除干净"。

海南政府向游客道歉

有网民抱怨，在一百多万北海市民都被封在家里的时候，"北海的医护居然跑去海南救援了！"

据海南省8月16日防疫新闻发布会的数字，海南本轮疫情累计报告阳性感染者人数已经破万。近日来的新增感染数仍据全国之首。

海南省8月6日突然宣布全岛封闭，导致约15万名游客滞留，引来民众不满和舆论批评。海南省旅游和文化广电体育厅副厅长汪黎明上周六道歉表示，"返程进度确实未达到旅客预期，让大家受累了，我们深表歉意。"

在旅游城市三亚的机场和酒店也出现了民众（游客）聚集抗议事件。

（综合报道）

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