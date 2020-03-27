广泛检测！德国下一步抗疫策略“偷师”韩国

(德国之声中文网) 德国联邦内政部的这一计划，明显是在效仿韩国：全面检测、精准隔离、避免封城。题为"我们如何控制住COVID-19疫情"的内部文件指出，德国早就应该"全力以赴提高检测能力"。
德广联、明镜周刊、南德意志报等多家德国媒体都获悉了这份内部文件的内容。专家团队在文件中指出，德国政府的努力方向必须是让局势得到"快速控制"，从而避免在卫生、经济、社会等领域出现严重后果。专家认为，"快速控制"的关键在于"检测发现并隔离感染者"，检测的对象应当既包括"怀疑自己已经被感染的人"，也包括已知感染者的"全部接触者"。而目前德国罗伯特·科赫研究所(RKI)的指引文件则要求检测对象需同时满足"有症状"和"有接触史或属高危人群"这两个前提条件。
韩国对民众进行了大规模的病毒检测
检测策略的变化也意味着检测需求将暴增。专家团队于是建议，德国应当"极其快速地"提高检测能力，力争在4月底前达到每天20万份检测。而据德国卫生部长施潘(Jens Spahn)本周透露，目前全国的检测能力约为每周30万份~50万份，相当于每天4万~7万份。
变被动为主动
专家团队指出，只有通过扩大检测能力、精准有效隔离感染者，才能避免"最坏情况"出现；当前的"为了确认局势而检测"策略应当调整为"为了抢在局势前面而检测"。内部文件的撰写者认为，韩国就是这一策略的出色榜样。韩国并没有像中国那样动用封城或者禁足令这样的措施。
文件同时还指出，全面检测意味着巨大的工作量；为了降低医务人员被感染的风险，民众可以在"电话亭式样的自助检测站"等场所自行进行咽拭子采样。不过，这种做法在专家之间尚存争议，普通民众在采样时很有可能不会让采样管足够深入。
一旦发现了一名感染者，又该怎样追查出他的密切接触者？专家团队建议，可以采用大数据、手机定位追踪等措施。内部文件强调，确诊者必须被居家隔离或被送至集中隔离点。
内部文件强调，上述工作流程为各有关部门熟悉掌握之后，德国就能够在今后几年时间内"以相对小的代价立刻遏制很可能将反复出现的小规模爆发"。
动员全国民众
据悉，内政部长泽霍费尔(Horst Seehofer)在3月18日刚刚指示要求撰写这份策略文件。在短短几天内，内政部就在罗伯特·科赫研究所专家以及外国高校学者的协同下完成了这份文件。目前，德国总理默克尔、卫生部长施潘、国防部长克朗普-卡伦鲍尔(Annegret Kramp-Karrenbauer)也都收到了这份内部文件。
文件起草者认为，联邦政府是否能够有效地动员民众，也对防疫的成败起着至关重要的作用。专家认为，政府应当以更大的力度向民众强调疫情的严重性，并且主动去纠正一些广为流传的错误观念，比如：新冠病毒只危及老年人、对儿童无害等。
文件强调，民众必须要意识到，他们自己也可能陷入困境，比如病重的亲人被人满为患的医院拒收。
内政部专家团队估算，在德国，新冠病毒的致死率约为1.2%，显著高于具有疾控中心地位的罗伯特·科赫研究所(RKI)所推算的0.56%。他们估算的重症率也比RKI的推算值更高。文件认为，德国应当开展一场遍及全国的、透明的宣讲与动员行动，让全体德国民众都能为"避免最坏情况"而努力。在专家眼中，"最坏情况"代表着：病毒连续数月不受控制地传播、大量患者病死、经济和社会蒙受严重打击。文件起草者写道："为了动员起全社会的坚持能力，绝对不能不告诉民众可能出现的'最坏情况'。"
德国试图避免疫情进入“意大利模式”
如何过渡？
文件指出，如果不采取关闭学校、保持社交距离、推广远程办公、限制旅行等措施，病毒就会不受控制地扩散，到了今年5月，全国80%需要重症治疗的患者就会得不到医院床位。
专家团队还在内部文件中推演了"最佳情况"：通过当前的学校停课、限制出行等措施，病例数量在六星期内显著减少；到了4月中旬，学校、幼儿园就能重新开放，防疫工作顺利过渡到"广泛检测、高效追踪、精准隔离"阶段。届时，社会经济生活就能"大范围回复正轨"，GDP的损失也能控制在4%以内。
文件强调，鉴于4月中旬绝大部分民众都未曾被感染、缺乏对新冠病毒的免疫力，防疫工作顺利过渡的关键便在于"广泛检测"，否则，疫情危机就会反复出现，快速遏制小型爆发也无从谈起，从而导致不得不执行连续数月的出行限制措施。
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新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
巴伐利亚率先宣布全州实行“禁足令”
巴伐利亚州3月20日宣布，从3月21日起，该州民众离开自己的家必须有恰当理由，比如上班、采购食品、就医买药、帮助他人，拜访生活伴侣等等。如果出门运动，只能一个人或者和共同生活的人一起。巴登符腾堡、莱法州等也宣布进一步限制公共生活，如不允许3人或5人以上（一家人除外）聚集在公共场所。图中为全德率先实行禁足令的巴伐利亚小镇米特泰希（Mitterteich）。
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德国总理默克尔呼吁民众齐心协力抗疫
3月18日，德国总理默克尔罕见地通过电视讲话直接向全体国民发出呼吁，将公共生活限制到最低限度。她说，新冠疫情是德国二战以来面临的最大挑战，每个个体都能通过减少公共活动，停止非必要的拜访、旅行，保持间距来做出贡献。她同时表示，政府将尽一切可能减少疫情对经济的负面影响，保护就业岗位。
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德国汽车行业面临巨大困境
鉴于新冠疫情肆虐，大众从3月13日开始关闭在沃尔夫斯堡的工厂。在德国的其它许多汽车生产商也相继宣布停产。
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步步加强防疫措施
德国宣布从3月16日8时起关闭和瑞士、奥地利、法国、卢森堡以及丹麦的边境，但货运交通以及需跨国上班的人仍不受影响。德国交通部长也宣布停止德国与中国及伊朗之间的民航交通。
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德国全境关闭中小学和幼儿园
德国哈勒市一马当先，从3月13日全面关闭了幼儿园及学校。接下来，德国所有联邦州都相继宣布，从3月16日起关闭大中小学和幼儿园，最早至4月19日复活节假期结束后再开放。欧洲范围内，全国关闭学校和幼儿园的国家包括意大利、奥地利、捷克、丹麦、爱尔兰和挪威等等。不过，各地学校仍要求学生在家学习、做功课。
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多国禁止或限制德国人入境
美国、捷克、斯洛伐克、约旦、哈萨克斯坦、蒙古等多个国家暂时禁止德国公民入境。俄罗斯、中国、塞浦路斯、乌干达等国家则要求德国来的旅客入境后必须先实行14天的隔离。
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德国16个联邦州全部出现确诊病例
此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。
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没有观众的球赛
德国已经有多个联邦州响应联邦卫生部长施潘的号召，开始禁止千人以上的公共活动举办。德甲以及欧洲不少球赛或者延期举行，或者在没有观众到场观看的情况下举行。不过不少球迷对此表示不解和不满。
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德国境内首次出现新冠病毒死亡病例
3月9日，德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。图为海因斯贝格县县长Stephan Pusch向媒体介绍详情。
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德国男子感染新冠病毒在埃及去世
3月8日，一名60岁的德国男子在埃及病逝。此前他同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游，后来因身体不适被送医并被确诊感染上新冠病毒。送医仅两天后便不治身亡。这也是疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。
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疫情在德国开始蔓延
连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。
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海恩斯贝格县大量居民被隔离
海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。
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北威州一对夫妇被确诊
1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。
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德国侨民中出现确诊病例
2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。
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两周内确诊数增至16人
首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。
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德国确诊首例新型冠状病毒感染病例
今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。