广泛检测！德国下一步抗疫策略“偷师”韩国

(德国之声中文网) 德国联邦内政部的这一计划，明显是在效仿韩国：全面检测、精准隔离、避免封城。题为"我们如何控制住COVID-19疫情"的内部文件指出，德国早就应该"全力以赴提高检测能力"。

德广联、明镜周刊、南德意志报等多家德国媒体都获悉了这份内部文件的内容。专家团队在文件中指出，德国政府的努力方向必须是让局势得到"快速控制"，从而避免在卫生、经济、社会等领域出现严重后果。专家认为，"快速控制"的关键在于"检测发现并隔离感染者"，检测的对象应当既包括"怀疑自己已经被感染的人"，也包括已知感染者的"全部接触者"。而目前德国罗伯特·科赫研究所(RKI)的指引文件则要求检测对象需同时满足"有症状"和"有接触史或属高危人群"这两个前提条件。

韩国对民众进行了大规模的病毒检测

检测策略的变化也意味着检测需求将暴增。专家团队于是建议，德国应当"极其快速地"提高检测能力，力争在4月底前达到每天20万份检测。而据德国卫生部长施潘(Jens Spahn)本周透露，目前全国的检测能力约为每周30万份~50万份，相当于每天4万~7万份。

变被动为主动

专家团队指出，只有通过扩大检测能力、精准有效隔离感染者，才能避免"最坏情况"出现；当前的"为了确认局势而检测"策略应当调整为"为了抢在局势前面而检测"。内部文件的撰写者认为，韩国就是这一策略的出色榜样。韩国并没有像中国那样动用封城或者禁足令这样的措施。

文件同时还指出，全面检测意味着巨大的工作量；为了降低医务人员被感染的风险，民众可以在"电话亭式样的自助检测站"等场所自行进行咽拭子采样。不过，这种做法在专家之间尚存争议，普通民众在采样时很有可能不会让采样管足够深入。

一旦发现了一名感染者，又该怎样追查出他的密切接触者？专家团队建议，可以采用大数据、手机定位追踪等措施。内部文件强调，确诊者必须被居家隔离或被送至集中隔离点。

内部文件强调，上述工作流程为各有关部门熟悉掌握之后，德国就能够在今后几年时间内"以相对小的代价立刻遏制很可能将反复出现的小规模爆发"。

动员全国民众

据悉，内政部长泽霍费尔(Horst Seehofer)在3月18日刚刚指示要求撰写这份策略文件。在短短几天内，内政部就在罗伯特·科赫研究所专家以及外国高校学者的协同下完成了这份文件。目前，德国总理默克尔、卫生部长施潘、国防部长克朗普-卡伦鲍尔(Annegret Kramp-Karrenbauer)也都收到了这份内部文件。

文件起草者认为，联邦政府是否能够有效地动员民众，也对防疫的成败起着至关重要的作用。专家认为，政府应当以更大的力度向民众强调疫情的严重性，并且主动去纠正一些广为流传的错误观念，比如：新冠病毒只危及老年人、对儿童无害等。

文件强调，民众必须要意识到，他们自己也可能陷入困境，比如病重的亲人被人满为患的医院拒收。

内政部专家团队估算，在德国，新冠病毒的致死率约为1.2%，显著高于具有疾控中心地位的罗伯特·科赫研究所(RKI)所推算的0.56%。他们估算的重症率也比RKI的推算值更高。文件认为，德国应当开展一场遍及全国的、透明的宣讲与动员行动，让全体德国民众都能为"避免最坏情况"而努力。在专家眼中，"最坏情况"代表着：病毒连续数月不受控制地传播、大量患者病死、经济和社会蒙受严重打击。文件起草者写道："为了动员起全社会的坚持能力，绝对不能不告诉民众可能出现的'最坏情况'。"

如何过渡？

文件指出，如果不采取关闭学校、保持社交距离、推广远程办公、限制旅行等措施，病毒就会不受控制地扩散，到了今年5月，全国80%需要重症治疗的患者就会得不到医院床位。

专家团队还在内部文件中推演了"最佳情况"：通过当前的学校停课、限制出行等措施，病例数量在六星期内显著减少；到了4月中旬，学校、幼儿园就能重新开放，防疫工作顺利过渡到"广泛检测、高效追踪、精准隔离"阶段。届时，社会经济生活就能"大范围回复正轨"，GDP的损失也能控制在4%以内。

文件强调，鉴于4月中旬绝大部分民众都未曾被感染、缺乏对新冠病毒的免疫力，防疫工作顺利过渡的关键便在于"广泛检测"，否则，疫情危机就会反复出现，快速遏制小型爆发也无从谈起，从而导致不得不执行连续数月的出行限制措施。