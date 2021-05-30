广州疫情跨市传染  佛山也半封城

（德国之声中文网）广东省疫情持续升温，印度变种病毒株传播力惊人，广州已处于半封城状态，邻近的佛山也受波及，周二（6月1日）起部份区域内人员需实行居家隔离，离开该市须持有核酸阴性证明。

根据佛山市疫情防控指挥部通告，该市禅城区石湾镇街道绿茵鸣苑小区升级为中风险，该区及南海区桂城街道一带范围内，实行封闭管理措施，所有人员居家隔离，确保「足不出户」，日常必需物品由属地街道配送。

除了上述提到的区域，禅城区和南海区大沥镇部分指定区域范围内，娱乐场所停业，餐厅禁止堂食；高一二学生改为网上教学至下周五（6月11日），返校时间另行通知，高三考生则实行封闭管理至高考结束。

同时，佛山辖区内机场丶铁路丶公路客运站等站场离开的旅客，须凭「健康码」绿码，并持有72小时内核酸检测阴性证明；离开佛山的汽车司机及乘客，须持有72小时内核酸检测阴性证明。

佛山祖孙三代确诊

佛山疫情源自广州，部分个案存在家庭聚集性感染。日前出现祖孙三代感染，56岁陈姓女子为无症状感染者，广州户籍，现住佛山市南海区，其儿子及1岁孙女都确诊。

中国国家卫健委资料显示，中国周一（5月31日）新增确诊病例23例，其中境外输入病例12例（上海7例，广东2例，四川2例，江苏1例），本土病例11例均在广东；新增无症状感染者15例，其中境外输入13例，本土2例均在广东。

而周日（5月30日）中国新增的27例确诊病例，当中20例本土病例均在广东省，其中广州有18例，佛山2例；新增本土无症状感染者3例，深圳2例，佛山1例。

广州一半航班取消

广州是疫情重灾区，该市周一（5月31日）晚上10点起已实施离穗限制措施，离开广州市人员须持有72小时内核酸检测阴性证明。受疫情影响，广州白云机场有近五成航班取消。

疫情引起当地恐慌，广东省民衆抢打疫苗，多个接种站大排长龙，甚至通宵轮候。对此，广州当局5月31日宣布当天起调整疫苗接种安排，先让重点行业、重点群体的团体预约和集体接种，暂缓个人预约，暂停新冠疫苗的社会接种。

在疫情热点广州荔湾区，当局要求区内上百万人两天内完成核酸检测。广州市疫情防控指挥部30日进一步宣布扩大筛检范围，涵盖越秀区丶海珠区，以及天河区丶白云区丶番禺区等重点区域。

荔湾区四地升级为中风险地区，实施封闭管理，所有人员以居家为主，每户丶每天限1人外出购买生活必需品外，区内关闭娱乐场所丶文体场馆，餐厅禁止堂食，学校暂停实体课。

市交通运输局指，重点区域涉及7个地铁站，将采取「只出不进」的措施，区内83条公车綫停驶，亦禁止的士和网约车运营等。

起源：75岁老妇染印度病毒株

广东这一波疫情要追溯到5月21日，当日在广州荔湾区出现一位75岁本土确诊者，基因测序发现她感染的是印度变种病毒株，她近期没有到过中国国内中高风险地区丶没有境外旅居史，发病前14天都在广州生活。

这名确诊者是如何感染病毒，至今仍未找到源头，但已形成一条「早茶传播链」，造成数十人染疫。广州疾控副主任张周斌表示，此轮疫情传播速度极快，「一起吃一顿饭，或者是短暂的一个非直接的接触，就可以造成传播」。

深圳盐田港现英国病毒株

另一方面，深圳也爆发疫情，患者多为盐田港口作业人员，当中部分人住在龙岗区，感染的是英国变种病毒株。

至少4名无症状感染者曾於17日参与国际货轮「东方温哥华」号的作业。《财新网》引述船舶卫星定位信息显示，该货轮13日从台湾高雄港出发，15日凌晨抵达深圳蛇口港，停靠1小时後驶往香港，短暂停留1小时后回到深圳盐田港，经过一天的作业，於18日下午驶回高雄港。

盐田港为中国第三大港口，有报导指受疫情影响，该港口封闭部分作业码头，目前作业速度全面减缓。

李澄欣/杨威廉（综合报导）

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