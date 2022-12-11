广州抗议、北大封校: 感染增加与防疫疲劳下的中国

（德国之声中文）在广州海珠区，周一（11月14日）爆发了群体抗议事件。《联合早报》报道指出，此次发生抗议的区域为人员密集、空间狭窄的“城中村”，也是广州本轮疫情的一个中心。
海珠区有大量劳动密集型的制衣厂、纺织厂。德新社的报道指出，抗议者是外来务工人员（农民工）。社交媒体上流传的画面显示，多人冲出警戒线、走上街头抗议，一度与警方发生冲突。
中国媒体《财新》11月14日曾报道称，大量制衣工人在解除异地隔离后于11月13日返回广州，而城中村疫情仍在高位，这些工人无法返回租住地，很多人露宿街头。
路透社拍摄的广州海珠区封控引发抗议的画面
《联合早报》报道称，有数百人冲出封控区上街抗议。这些外来务工人员爆发群体抗议的起因：“一是不满政府封控措施影响生计，二是抗议政府提供的食物等生活物资不足。”
据中国媒体《南方都市报》报道，11月16日广州市人民政府新闻办公室召开广州市疫情防控新闻发布会，被问及“海珠社会面防控措施是否调整”，广州官方称，“目前海珠区正在评估前期封控措施成效，根据疫情防控需要，及时研判、动态调整。”这篇报道没有提到群体抗议事件。
10月底，郑州的富士康大型代工厂也曾出现外来务工者集体“逃疫”返乡事件。
“昨晚外面的气氛相当紧张”
据路透社报道，周二（11月15日）上午，与广州海珠区“抗议”、“骚乱”主题相关的标签被从微博上删除。广州市政府和广东省警方都没有回应路透社的评论请求。
一位住在离抗议地点大约一公里地方的广州居民Chet周二对路透社说：“昨天晚上外面的气氛相当紧张。每个人都确保锁门了。”他说，聊天群和社交媒体上充斥着这一事件的视频和图片。Chet表示，他的住宅区已经被封锁了大约20天。
一段时间以来，广州的新冠感染人数不断增长，是中国最新一波疫情的“重灾区”。当局试图通过街区封控和大规模核酸检测来控制疫情。迄今，广州没有实行全城“静默”。
周一，广州的新感染人数超过5000人。周二，新增本土感染者超过6200例。据中国官媒报道，由于感染人数增长较快，广州正加快方舱医院建设。多家医院已派医疗队进驻方舱救治患者。
北京大学因为一例阳性而封校
目前，中国对待新冠病毒仍在实行“动态清零”政策。数周以来，新增感染者的数量急剧上升，具有高度传染性的奥密克戎变种在多个城市蔓延。
北京大学网站11月16日通报称，燕园校区核酸采样样本中发现1管“十混一”结果异常，经复检，确定1名学生检测结果呈阳性。“学校高度重视，立即启动应急预案，对相关楼宇采取临时管控措施，迅速开展人员排查，并做好后勤保障等各项工作。自11月16日7时起，学校严格实行‘非必要不入校’、‘非必要不出校’的临时管控措施，停止校外人员预约入校。全体师生员工16-18日每日进行一次核酸检测，其中16日核酸检测务必在13时前完成。”
在今年5月中旬，北大多名学生曾因为不满校方建隔离墙，举行抗议活动。后来校方同意让学生更容易从万柳校区前往大学其他地方，并且提供杂货配送。
在最新一波疫情中，多个中国大城市受影响严重。与此同时，中国试图放宽当前的防疫政策，提振经济。中国最新的一些经济数字令人沮丧，10月的零售额下降，工厂产出增长比预期的要慢。
根据上周五（11月11日）的“二十条”新政，核酸检测工作将更有针对性，减轻城市的巨大财政负担。这一宽松措施一度引发股市反弹，显示出市场希望中国发出结束“清零”的信号。
（综合报道）
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新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题
经济增速放缓
根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。
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新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题
新冠康复者求职被歧视
近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”
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新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题
年轻人失业率创新高
根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。
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民众出行不便
在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。
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新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题
封城期间看病难、吃饭难
上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。
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防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红”
中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。
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社会管控进一步加剧
在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。
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新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题
名人“润”了 富人想“润”
上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。