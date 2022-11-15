广州抗议、北大封校: 感染增加与防疫疲劳下的中国

（德国之声中文）在广州海珠区，周一（11月14日）爆发了群体抗议事件。《联合早报》报道指出，此次发生抗议的区域为人员密集、空间狭窄的“城中村”，也是广州本轮疫情的一个中心。

海珠区有大量劳动密集型的制衣厂、纺织厂。德新社的报道指出，抗议者是外来务工人员（农民工）。社交媒体上流传的画面显示，多人冲出警戒线、走上街头抗议，一度与警方发生冲突。

中国媒体《财新》11月14日曾报道称，大量制衣工人在解除异地隔离后于11月13日返回广州，而城中村疫情仍在高位，这些工人无法返回租住地，很多人露宿街头。

路透社拍摄的广州海珠区封控引发抗议的画面

《联合早报》报道称，有数百人冲出封控区上街抗议。这些外来务工人员爆发群体抗议的起因：“一是不满政府封控措施影响生计，二是抗议政府提供的食物等生活物资不足。”

据中国媒体《南方都市报》报道，11月16日广州市人民政府新闻办公室召开广州市疫情防控新闻发布会，被问及“海珠社会面防控措施是否调整”，广州官方称，“目前海珠区正在评估前期封控措施成效，根据疫情防控需要，及时研判、动态调整。”这篇报道没有提到群体抗议事件。

10月底，郑州的富士康大型代工厂也曾出现外来务工者集体“逃疫”返乡事件。

“昨晚外面的气氛相当紧张”

据路透社报道，周二（11月15日）上午，与广州海珠区“抗议”、“骚乱”主题相关的标签被从微博上删除。广州市政府和广东省警方都没有回应路透社的评论请求。

一位住在离抗议地点大约一公里地方的广州居民Chet周二对路透社说：“昨天晚上外面的气氛相当紧张。每个人都确保锁门了。”他说，聊天群和社交媒体上充斥着这一事件的视频和图片。Chet表示，他的住宅区已经被封锁了大约20天。

一段时间以来，广州的新冠感染人数不断增长，是中国最新一波疫情的“重灾区”。当局试图通过街区封控和大规模核酸检测来控制疫情。迄今，广州没有实行全城“静默”。

周一，广州的新感染人数超过5000人。周二，新增本土感染者超过6200例。据中国官媒报道，由于感染人数增长较快，广州正加快方舱医院建设。多家医院已派医疗队进驻方舱救治患者。

北京大学因为一例阳性而封校

目前，中国对待新冠病毒仍在实行“动态清零”政策。数周以来，新增感染者的数量急剧上升，具有高度传染性的奥密克戎变种在多个城市蔓延。

北京大学网站11月16日通报称，燕园校区核酸采样样本中发现1管“十混一”结果异常，经复检，确定1名学生检测结果呈阳性。“学校高度重视，立即启动应急预案，对相关楼宇采取临时管控措施，迅速开展人员排查，并做好后勤保障等各项工作。自11月16日7时起，学校严格实行‘非必要不入校’、‘非必要不出校’的临时管控措施，停止校外人员预约入校。全体师生员工16-18日每日进行一次核酸检测，其中16日核酸检测务必在13时前完成。”

在今年5月中旬，北大多名学生曾因为不满校方建隔离墙，举行抗议活动。后来校方同意让学生更容易从万柳校区前往大学其他地方，并且提供杂货配送。

在最新一波疫情中，多个中国大城市受影响严重。与此同时，中国试图放宽当前的防疫政策，提振经济。中国最新的一些经济数字令人沮丧，10月的零售额下降，工厂产出增长比预期的要慢。

根据上周五（11月11日）的“二十条”新政，核酸检测工作将更有针对性，减轻城市的巨大财政负担。这一宽松措施一度引发股市反弹，显示出市场希望中国发出结束“清零”的信号。

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。