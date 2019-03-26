广州奖励民众举报非法宗教活动

（德国之声中文网）据《羊城晚报》报道，广州市民族宗教局3月20日公布《群众举报非法宗教活动奖励办法》。奖励的范围包括：举报与宗教极端主义有关、危害国家安全、分裂国家、恐怖活动、妨害社会管理秩序的；举报未经批准擅自设立宗教活动场所，非宗教团体、非宗教活动场所举办宗教活动；举报擅自开展宗教教育培训等。

其中，提供线索并协助查处境外非法宗教组织的可获奖励3000-5000元；协助查处境外非法宗教组织首要分子、境内骨干的，奖励5000-10000元。协助查处（非境外）非法宗教组织的奖励1000-3000元。

该办法称，举报人可通过拨打110、信件或当面举报。

该奖励办法写道，其主旨是"为充分调动广大群众参与防范打击非法宗教活动的积极性，确保社会稳定"。

广州市民族宗教局还发布了一份《奖励办法》解读，其中写道，该办法"有利于保护我市公民宗教信仰自由"。

该"解读"中写道："当前非法宗教活动形式多样，如乱建寺庙、滥建佛像、私自组织朝觐、私设基督教聚会点、网上非法传教、擅自组织宗教培训、擅自印刷宗教出版物等。"

该《奖励办法》解读中还写道："当今世界，宗教极端思想和暴力恐怖活动已经成为社会毒瘤，我国也深受其害。""利用宗教进行渗透，是指境外敌对势力利用宗教对我国实施'西化''分化'战略，从事违反我国宪法法律和政策的活动。当前，境外利用宗教进行渗透活动无孔不入，呈现加剧趋势。""当前，我国不乏敌对势力和不法分子打着宗教旗号进行的违法犯罪活动。"

一段时间以来，新疆的穆斯林处境、特别是"再教育营"引起了国际社会的关切与忧虑。与此同时，有专家指出，中国的其它宗教团体信仰自由也受到更大的限制。