广东高速路塌陷致24人死

五一劳动节假日的凌晨，中国广东一处高速公路发生路面塌陷，20辆车辆辆落入坑洞，已造成24人死亡，30人受伤。媒体报道称，事故可能与此前的暴雨天气有关。

（德国之声中文网）据中国官方媒体报道，5月1日凌晨2时，连接广州与梅州的梅大高速路发生路面塌陷事故，道路突然出现一个大坑，车辆坠入，造成重大伤亡。

报道称，公路塌方位置在梅大高速大埔往福建方向，茶阳路段出口方向2公里左右。公路塌方路面长约17.9米，面积约184.3平方米。事故共造成20部车辆陷落，车内共54人，截至1日下午，已确认24人死亡，30人正在医院接受救治。

媒体报道称，当天有500多救援人员赴现场参加救险，发生塌方的原因仍在调查中。

央视报道称，一场"自然地质灾害"导致了此次路面塌陷事故，与此前持续的强降雨有关。

有目击者称，有车辆落入塌陷处后爆炸起火。塌方处紧邻山坡，当地居民对媒体表示，这里近一个都在下雨，事发路段附近发生过滑坡。

路面塌陷事故中有遇险车辆起火 图像来源: LU HAO/XINHUA/EPA

广东是中国南方降水相对较多的省份，过去数周经历了超乎往年的强降雨。珠江三角洲部分河流水位达到警戒高位，广州市及周边一些乡镇发生了洪涝。

在连日暴雨后，上周广东省对该省南部部分地区发布了最高级别的防汛警报，并提醒预防山洪和山体滑坡。

广东暴雨来袭 洪灾提早来到 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（综合报道）

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