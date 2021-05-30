 广东省现印度丶英国病毒株  广州半封城 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.05.2021

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时政风云

广东省现印度丶英国病毒株  广州半封城

中国新一波疫情来势汹汹，广东省沦重灾区，其中广州出现印度变种病毒株，深圳出现英国变种病毒株。广州多区已实施封闭管理，部分市内交通停驶，航空业也受冲击。

China Provinz Hebei Coronavirus

中国新冠疫情再起

DW.COM

5月28日的德语报刊，纷纷关注了美国总统拜登要求情报机关就“新冠病毒是否起源于中国实验室事故”展开调查一事。《新奥斯纳布吕克报》认为，这是拜登的体制竞赛手段。《新闻报》则指出，北京阻挠调查，正中拜登下怀。

台湾官员警告，中国趁台湾本土疫情升温之际发起对台认知作战，在网络上带风向，目标是打击台湾人民信心，增加对政府的不信任感。国台办则批评台湾的指责纯属虚构，目的是转移其他问题的焦点。

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）指出，即便新冠疫情使全球GDP缩减了4.4%，2020年全球军事支出仍增加了2.6%。其中，中国军费已连续26年增长。

（德国之声中文网）广州疫情持续升温，该市已扩大全员检测范围，并实施离穗限制措施，自31日晚上10点起，离开广州市人员须持有72小时内核酸检测阴性证明。

根据中国国家卫健委，中国30日新增确诊病例27例，当中20例本土病例均在广东省，其中广州有18例，佛山2例；新增本土无症状感染者3例，深圳2例，佛山1例。

受疫情影响，广州白云机场已有超过500航班取消。疫情也引起当地恐慌，广东省民衆抢打疫苗，多个接种站大排长龙，甚至通宵轮候。

荔湾区限制出入

在疫情热点广州荔湾区，当局要求区内上百万人两天内完成核酸检测。广州市疫情防控指挥部30日进一步宣布扩大筛检范围，涵盖越秀区丶海珠区，以及天河区丶白云区丶番禺区等重点区域。

荔湾区四地升级为中风险地区，实施封闭管理，所有人员以居家为主，每户丶每天限1人外出购买生活必需品外，区内关闭娱乐场所丶文体场馆，餐厅禁止堂食，学校暂停实体课。

市交通运输局指，重点区域涉及7个地铁站，将采取「只出不进」的措施，区内83条公车綫停驶，亦禁止的士和网约车运营等。

China Guangzhou Desinfektion China Coronavirus Sars BDTD

起源：75岁老妇染印度病毒株

广东这一波疫情要追溯到5月21日，当日在广州荔湾区出现一位75岁本土确诊者，基因测序发现她感染的是印度变种病毒株，她近期没有到过中国国内中高风险地区丶没有境外旅居史，发病前14天都在广州生活。

这名确诊者是如何感染病毒，至今仍未找到源头，但已形成一条「早茶传播链」，造成数十人染疫。广州疾控副主任张周斌表示，此轮疫情传播速度极快，「一起吃一顿饭，或者是短暂的一个非直接的接触，就可以造成传播」。

深圳盐田港现英国病毒株

另一方面，深圳也出现传播链，患者多为盐田港口作业人员，感染英国变种病毒株。至少4名无症状感染者曾於17日参与国际货轮「东方温哥华」号的作业。

《财新网》引述船舶卫星定位信息显示，该货轮13日从台湾高雄港出发，15日凌晨抵达深圳蛇口港，停靠1小时後驶往香港，短暂停留1小时后回到深圳盐田港，经过一天的作业，於18日下午驶回高雄港。

盐田港为中国第三大港口，有报导指受疫情影响，该港口封闭部分作业码头，目前作业速度全面减缓。

李澄欣/杨威廉（综合报导）

观看视频 03:26

中国的疫苗外交

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