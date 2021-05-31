广东疫情持续延烧 人员流动严格受限

(德国之声中文网) 中国广东省的新冠疫情持续延烧，自5月21日至6月6日，该省已通报了94起新的案例，为目前中国境内本土疫情最严重的省份之一。根据中国官媒央视的报导，中国目前有12个新冠中风险区，其中有11个在广东省，全部集中在本土疫情最严重的广州与佛山。

有鉴於该省疫情持续升温，广东官方6日下令，7日中午12时起，有离开广州与佛山需求的人，需要有48小时内的核酸检测阴性证明以及健康码绿码。广东省其他地区的人民则是必须出示健康码绿码和72小时内核酸检测阴性结果。如果是在省内出行，则是出示健康码绿码即可。

该省官员也呼吁人民如非必要，不要离开广州与广东省。广州市交通运输局副局长沈颖6日表示，该省已设置38个联合检疫检查站，把重点放在检查离开广州与佛山人员的核酸检测证明与健康码，看它们是否符合规定。

机场加强核酸证明验证

除了广东省的各车站外，该省的各大机场也开始加强健康码与核算检测证明的验证。央视6日的报导指出，广东省防疫指挥部和深圳市6日规定，7日中午12时起，所有从深圳机场乘机出港的旅客都必须出示健康码绿码与72小时内核酸检测阴性证明。持有广州或佛山身分证或14天内有两地行程经历的游客则必须提供48小时核酸检测阴性证明。





广州的白云机场也同样要求出港的人民出示48小时内的核酸检测阴性证明，但外地中转旅客若时间不超过24小时且有健康码绿码，便可不被查验48小时内的核酸检测阴性证明。



广州南沙区政府同日也在官方微博宣布，为了加强该区车辆司机的防疫管理，政府会依照「点对点」闭环管理的原则，要求司机持有72小时内核酸检测阴性证明，只能透过南沙港快速道路及连接的高速公路来进出该区。

广东中高风险区停售感冒药

另一方面，《香港01》6日也报导，广东省药品监督管理局办公室发布关于加强药品零售企业疫情防控工作措施的通知，表示该省内中高风险区的药品零售业必须停售部分药品，包含多款感冒药，直至这些地区恢复成低风险地区。



此外，广东全省的药品零售业也要落实实名登记制度，要求顾客入店前量体温并出示健康码。手持黄色健康码的顾客将不被允许入店购药，店家也被要求指引顾客到医疗机构就医。相关的药品零售企业还必须在营业场所内明显之处，张贴相关警语与措施。



药品相关的网络零售业者，6日起也必须停止向收货地址位於广州丶深圳丶佛山地区的消费者出售部分药品，政府将另行宣布恢复时间。

高考试务人员需打疫苗 考生须有核酸检测证明

另外，由於中国的高考7日登场，所以各地在新冠疫情未趋缓的情况下，多数地区都要求所有试务人员接种新冠疫苗，考生也必须先接受核酸检测，还有追踪过去14天的体温。台湾的中央社报导表示，广东省对该省所有的考生在考前14天进行健康状况监测，并全面进行核酸检测，考场也分为「普通考点」与「隔离考点」。



考生也被分成五类，以不同的防护标准与要求进入考场应试。在疫情最严重的广州市，官方规划了10个普通考点搭配一个隔离考点的方案，该市总共设置了58个普通考点与11个隔离考点。所有的5.49万名考生与试务人员都已於5日接受过2次的核酸检测，所有试务人员也已接种疫苗。

(综合报导)

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