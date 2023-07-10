广东廉江幼儿园持刀行凶案致六死 引发社会讨论

（德国之声中文网）据广东廉江市公安局发布的通报，廉江市横山镇周一（7月10日）发生一起故意伤害案，致6人死亡、1人受伤。犯罪嫌疑人——一名25岁的男子已被警方拘捕。

有报道称，网传6名死者包括1名老师、2名家长以及3名学生，并引述知情人称，行凶者与其中一名遇害人有个人纠纷。有关说法尚未得到官方证实。廉江市宣传部10日下午称，案件起因及6名遇害者的身份还在调查核实中。

这一“恶性事件”在中国网络上引起极大关注。大多数网民表达了愤怒，斥责对毫无防卫能力的幼儿行凶是“懦夫”、“畜生”，“性质太恶劣”，“不能轻饶”。甚至有人呼吁应对凶手处以死刑。

有微博用户敦促“快一点发布事件的真相，到底是什么情况导致如此恶劣、极端事件一而再再而三的发生？”也有人不解“是以前一直都这样只是网络不发达我们看不到，还是说是现在这种事变多了啊？”

录像监控走进中国幼儿园

袭童事件屡屡发生

近年来，在中国幼儿园、小学等教育机构发生的暴力袭击时有发生。2022年8月，江西安福县一所幼儿园发生持刀杀人案，造成4人死亡，6人受伤。2021年4月，一名男子在广西玉林北流市一所幼儿园行凶，刺死2名幼童，刺伤16人。

2017年，江苏丰县一家幼儿园门口发生爆炸，造成8人死亡，数十人受伤。嫌犯本人也被炸死，警方发布的信息称，这名22岁的男子有精神疾病，警方在其租住房内发现了自制爆炸装置材料，墙壁上多处留有死、亡、灭、绝等字迹。

对最新发生的幼儿园惨案，有网络用户指出，“经济不好，年轻人失业多、压力大，情绪容易出问题。”也有人认为学校、幼教机构的安全措施不够到位。还有人担心“如果没有新闻媒体深度剖析恶性案件深层原因，并广泛传播，恶性案件会越来越多。”



（综合报道）

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