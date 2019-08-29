幸福的德国人越来越多 奥妙很简单

（德国之声中文网）一年前，68%的德国人认为自己是幸福的，现在，这个数字是78%，整整提高了10个百分点。而从国际视角来看，这一在全球28个国家进行的调查则显示，人们的幸福感总体在下降。市场研究机构 Ipsos上周五公布了调查结果。

德国人中，觉得不幸福的人占17%，4%的人认为自己"特别不幸福"。"最幸福国家"的国际排行上，德国居第7位，最幸福的国家是澳大利亚和加拿大，都是86%的人觉得自己幸福，其中三分之一的人"非常幸福"。

但从全球看，只有64%的人觉得自己幸福，同比下降了6%，而如果同2011年进行比较的话，则更是下滑了13个百分点。在此，拉美国家的负面变化最为明显：阿根廷的幸福人群缩小了22%，智利21%，巴西12%。

在这项调查中，排名垫底的国家是西班牙和俄罗斯，分别只有46%和47%的人认为自己幸福。

美满的家庭也是一个重要的幸福来源

那么，带来幸福感的主要因素是什么呢？根据这项调查，人们认为健康和身体上的舒适感是幸福的两大要素，其次，孩子、同配偶及伴侣的关系，以及生活的意义，都是带来幸福感的重要原因。

一半以上的德国人认为，健康是最大的幸福源泉，而提到孩子为幸福因素的德国人只占37%，比国际平均值低。

这项调查在今年5月24日至7月7日间举行，网上对28个国家的两万多人进行了询问。在德国被调查的人数在1000人左右。

李鱼/苗子（法新社等）

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