 幸福的德国人越来越多 奥妙很简单 | 非常德国之五花八门 | DW | 01.09.2019

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非常德国之五花八门

幸福的德国人越来越多 奥妙很简单

德国有幸福感的人群在一年里明显扩大，一项问讯调查显示，这一上升的幅度超过世界上任何一个国家。而对于大多数德国人来说，带来幸福感的最主要因素就是健康。

Glück wünschen: Deutsche Redensarten | Viel Glück (picture-alliance/F. May)

德语里Glück这个词可以指幸福，也可以指好运，所以祝福别人时说一句“Viel Glück”永远不会出错

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幸福是什么——工作的满足感？拥有好朋友？还是春天的第一缕阳光？在不同的国家，人们对幸福的理解是不同的。不同的语言里，幸福也有独特的词汇。 (20.03.2018)

虚伪的道歉、假装感兴趣或者蹩脚的借口——我们所有人都会撒谎，用这些方式躲避冲突矛盾。但是事情并没有那么简单，因为撒谎可以让人生病，成为人际关系的杀手。 (31.12.2017)

我们测量自己的血压、体温和体质指数。然而，我们能测量幸福吗？若能找到一种可靠、客观的测量方法的话，研究人员们该会多高兴！ (01.04.2018)

（德国之声中文网）一年前，68%的德国人认为自己是幸福的，现在，这个数字是78%，整整提高了10个百分点。而从国际视角来看，这一在全球28个国家进行的调查则显示，人们的幸福感总体在下降。市场研究机构 Ipsos上周五公布了调查结果。

德国人中，觉得不幸福的人占17%，4%的人认为自己"特别不幸福"。"最幸福国家"的国际排行上，德国居第7位，最幸福的国家是澳大利亚和加拿大，都是86%的人觉得自己幸福，其中三分之一的人"非常幸福"。

但从全球看，只有64%的人觉得自己幸福，同比下降了6%，而如果同2011年进行比较的话，则更是下滑了13个百分点。在此，拉美国家的负面变化最为明显：阿根廷的幸福人群缩小了22%，智利21%，巴西12%。

在这项调查中，排名垫底的国家是西班牙和俄罗斯，分别只有46%和47%的人认为自己幸福。

Hochzeitspaar verträumt vor Wald (picture-alliance/imageBROKER/H. Hudelist)

美满的家庭也是一个重要的幸福来源

那么，带来幸福感的主要因素是什么呢？根据这项调查，人们认为健康和身体上的舒适感是幸福的两大要素，其次，孩子、同配偶及伴侣的关系，以及生活的意义，都是带来幸福感的重要原因。

一半以上的德国人认为，健康是最大的幸福源泉，而提到孩子为幸福因素的德国人只占37%，比国际平均值低。

这项调查在今年5月24日至7月7日间举行，网上对28个国家的两万多人进行了询问。在德国被调查的人数在1000人左右。

李鱼/苗子（法新社等）

  • Symbolbild | Finnland (picture-alliance/dpa/Lehtikuva/M. Kolho)

    2019，谁最幸福?

    得天独厚的芬兰

    今年，拥有茂密森林、美丽湖泊、以桑拿扬名世界的芬兰再次蝉联冠军，成为156个受访国家当中，幸福指数最高的国家。完善的医疗制度、良好的自然环境、免费教育与育儿政策让该国人民备感幸福。

  • Unterwasser-Restaurant Under in Baaly, Norwegen (Reuters/L. Karagiannopoulos)

    2019，谁最幸福?

    欧洲国家幸福满满

    在《2019全球幸福报告》当中，丹麦、挪威紧接在芬兰之后，拿下亚军与季军。最幸福的前10个国家当中，就有8个是欧洲国家。图为刚在挪威开幕的，欧洲第一座、也是世界最大的水下餐厅(Under)。

  • Großbritanien | Brexit | London (Reuters/H. Nicholls)

    2019，谁最幸福?

    逆势爬升的英国

    英国被脱欧问题纠缠已久，却仍然能抢到幸福榜的第15名，甚至比2018年上升了4名，出乎众人意料之外

  • USA jüdischer Mann in traditioneller Kleidung vor Graffiti in New York (picture alliance/dpa/blickwinkel/Blinkcatcher)

    2019，谁最幸福?

    美国被「瘾」所害

    美国的排名比2018年下降一位，来到第19位。《2019全球幸福报告》的作者之一萨克斯(Jeffrey Sachs)说，这显示出成瘾性对人们幸福感的危害。尽管如此美国的排名还是比许多亚洲国家好很多: 亚洲第一名的国家是阿拉伯联合酋长国，位于第21名。

  • Taiwan 2016 Anhänger von Freddy Lim, New Power Party (Getty Images/AFP/P. Lopez)

    2019，谁最幸福?

    自由的价值

    中港台三地，台湾位居最前，达到第25名。台湾之所以可以在亚洲国家当中取得较靠前的名次，主要得力于其自由指数: 相比香港的66与中国的31，台湾的102高分使其获得优势。

  • China | Demokratiebewegung in Hongkong geht an Neujahr auf die Straße (V. Wong )

    2019，谁最幸福?

    对未来失去信心的香港

    香港延续着前面几年的下滑趋势，今年又比去年下滑了一名，落在第76名。根据香港大学刚出炉的民意调查，港人对中国未来的经济发展、以及一国两制的未来都信心低落。

  • China Nationaler Volkskongress in Peking (picture-alliance/Xinhua News Agency/Li Tao)

    2019，谁最幸福?

    鼓掌的人们，你幸福吗?

    虽然中国的幸福指数年年都有升高的趋势，但是整体排名仍然大幅落后其他国家，落在93名，比去年86名往后滑了7名。台湾、新加坡、泰国、韩国、日本都比中国还要前面70到30多名。

  • Südsudan Malakal (Reuters/B. Ratner)

    2019，谁最幸福?

    最不幸福的国家

    在这次报告当中，最不幸福的国家是南苏丹。联合国表示，经历过一场剥夺40万人生命的血腥内战之后，这个国家大约有60%的人民都面临食物匮乏的问题。

    作者: 罗法


  • Menschen halten sich an den Händen und springen in die Luft

    如何提高幸福感？10个办法供参考

    与人交流！

    人际交往对获得幸福感非常重要。如果拥有强大与丰富的社会关系，人们会更幸福、更健康、更长寿。与家庭和朋友的紧密关系赋予我们爱与生命的意义，给予我们支持，增强我们的自信。所以，人们应该加强已有的社会关系，建立起新的社会关系，打开幸福之门。

  • Zwei Hände halten sich

    如何提高幸福感？10个办法供参考

    帮助他人！

    照顾他人也是通往幸福的基石。帮助别人会让我们自己更幸福、更健康。你的付出会加强人际关系，为所有人创造一个更幸福的社会。这并不仅仅是付出金钱，也可以是时间、精力和想法。想要幸福，那就做好事吧。

  • Älteres Paar im Fitnesstudio auf Ergometer

    如何提高幸福感？10个办法供参考

    注意健康！

    身心健康相辅相成。动起来，人会更感到幸福，也有益于健康，还能改善心情，甚至让我们摆脱抑郁。有些简单的事每天都可以做。比如出门走走，保证充足睡眠。

  • Fit und gesund (Symbolbild)

    如何提高幸福感？10个办法供参考

    定一个让你憧憬的目标！

    积极面对未来对幸福至关重要。我们需要一个激励自己前行的目标，但它不能遥不可及。如果试图去办一件做不到的事，只会让我们平添烦恼。远大而现实的目标则给我们的生活指明方向。一旦目标实现，我们将获得满足和成就感。

  • Frau schaut ins Grüne

    如何提高幸福感？10个办法供参考

    品味当下！

    生命本该赋予我们更多——有过这样的想法吗？告诉你一个好消息，生命的确会赋予我们更多，而你只需要静下来，细细品味。只要更用心，我们在各个领域的幸福感都会得到提升。细细体味当下，会让我们不沉湎于过去，也不总是因未来而烦恼。

  • Symbolbild Positives Denken

    如何提高幸福感？10个办法供参考

    积极面对！

    高兴、感激、满意这样积极的情感不仅会让我们一时感到幸福。据一项研究，这样的经历多了，还会形成螺旋上升的效应。尽管我们必须现实地看待生活中的起起落落，但多看好的一面还是更有益——也就是看到杯子一半是满的，而不是一半是空的。

  • Finger spielen Klavier

    如何提高幸福感？10个办法供参考

    学无止尽！

    学习会让我们感到幸福，让我们产生新的想法，保持好奇心和积极的状态。学习会带给我们满足，让我们更为自信，提高承受力。学习的范畴很广，可以是新技能、新语言、也可是学唱歌或新的运动项目。

  • Traurigkeit (Symbolbild)

    如何提高幸福感？10个办法供参考

    想办法重新站起来！

    每个人在生活中都会遇到压力，经历失落或创伤。对此如何反应，关系到我们幸福与否。人们往往不能左右事情的发生，但可以左右自己的态度。一项新的研究显示，人们可以学会如何面对阻力，也能学会其它的生活技能。

  • Frau hüpft hoch, hat Schuhe in der Hand

    如何提高幸福感？10个办法供参考

    善待自己！

    没有人是完美的。但我们却往往喜欢和别人做比较。如果老拿“己所无”去比“人所有”，就很难产生幸福感。如果学会接受自己，善待自己——即便事情不如所愿——那我们的幸福感就会提高。同样，我们也应该学会接受别人，而不是试图改变别人。

  • Mann sitzt meditierend auf Felsen

    如何提高幸福感？10个办法供参考

    融于天地间

    找到生活的意义，你会更幸福，压力会减轻、恐惧和沮丧会消失。生活的意义可以是我们的宗教信仰，也可以是为人父母或者一份工作。答案因人而异，但其分量都重过我们自身。


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2019，谁最幸福?

联合国研究机构将预期寿命、收入、社会福利等纳入考虑，并且询问当地人民的幸福感之后，综合起来制作出《2019全球幸福报告》，在每年的3月20日国际幸福日这天發布。放眼全球，谁最幸福? (21.03.2019)  

德国人的“幸运物”

德国人过得幸福么？不幸福的德国人，也许需要一些“幸运物”来帮忙。 (25.11.2017)  

如何提高幸福感？10个办法供参考

幸福是生命的动力。幸福的人更长寿。积极乐观让我们远离心脏疾病，抵抗力更强。不过，怎样才能拥有幸福呢？ (21.03.2018)  

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