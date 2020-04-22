年过半百“郝大炮”：虽千万人 吾往矣

（德国之声中文网）"他曾是90年代国足的旗帜，他曾被誉为'亚洲第一前锋'，他也是一代人心目中的足球偶像，祝郝海东生日快乐！"这是国际足联官方微博周六（5月9日）发表的第一篇博文。包括亚洲冠军联赛官方微博和多家体育频道也纷纷向中国足坛名宿郝海东送上生日祝福，但是在这些祝福的留言下，网民对郝海东本人褒贬不一、争论不休，甚至有人攻击发祝福的官微。

而在答谢生日祝福时，郝海东不止一次提到："虽千万人，吾往矣"。这句话出自《孟子》，大意是：只要问心无愧的人，即使面对千夫所指，也能勇往直前。结合郝海东近日的遭遇，此言颇耐人寻味。

被卷入讨伐方方的舆论战

郝海东5月2日在微博转载一篇有关在文革期间被迫害致死的北大才女林昭的文章，并评论指出："一个民族一个国家一个社会连说真话都要干预了，是这个民族的悲哀是这个国家的悲哀是这个社会的悲哀，更是我们每一个人的悲哀。"

这篇已被删除的博文发出后迅速被部分网民解读为"支持方方"。曾担任湖北省作协主席的方方（本名汪芳）在武汉封城期间陆续在中国网络上发表日记，引发争议，尤其在其日记将发行英文和德文版的消息传出后，这位作家遭遇的网络暴力不断升级。多名发声支持她的学者也受到牵连，被网军锁定起底。处在舆论漩涡中心的方方5月1日在微博上转发一段文字："人性扭曲的时代，任何只言片语都可以被断章取义，成为罗织罪名的口实。现今，因一本书、一条微博和微信朋友圈里的某几句话，不合一些人口味，就遭到群体性的大揭发和网上施暴。"

被微博认证为"知名法律博主"的用户"胖子陈越"直接喊话郝海东："我问问你，既然大模大样的挺你汪大娘就麻烦你让她回答两个最简单的问题，第一是殡葬馆手机的问题，第二就是某演出团队是否有三人感染新冠病毒死亡的问题，你别怂，问问她！谁怂谁孙子！"

郝海东次日转发并回复这一评论表示："郝海东不挺任何人，但我可以告诉你这个胖子，你要的证据不仅有科研人员告诉你，还有大校告诉你，不仅有武汉告诉你，还有香港告诉你，还有一一一告诉你！"

方方日记德文版的出版方曾这样设计封面 批评声音高涨后决定放弃（资料图片）

不断反击

郝海东的直言不讳使其圈粉无数，被一些网民誉为"中国足球的良心，中国的良心"，与此同时，对其口诛笔伐的也大有人在，批评他"扔掉球鞋拿起笔杆子假扮公知"。

围绕郝海东的争论甚嚣尘上之际，5月6日，郝海东转发了一篇名为"从软埋到软肋：方方的笔、叶大鹰的嘴、郝海东的腿"的文章，并回复称："你说的那些年轻人包括漠知了，地瓜熊老七，上帝之鹦鹉，寒冬不会说人话吗？你说的这好那好包括pM250吗？包括苏丹粉红吗？包括四聚氰胺吗？包括给你及你的孩子打的真疫苗吗？年轻人长点脑子吧，郝海东的腿要走的是平民主义道路，你懂什么是平民主义吗？"

5月7日，郝海东又转发了一则在"吹哨医生"李文亮微博下的留言，内容是："作家方方以及大学教授梁艳萍和王小妮因为说真话被架到火上烤，而害死人的武汉中心医院书记蔡莉却没有被调查"。借此，郝海东继续火力全开："脑残喷子5毛小粉红苍蝇和蛆们，你们的爱国情怀去哪了？为民请命去哪了？虽远必诛去哪了？见了当官的比爹妈还亲，你们这帮奴才太监。"

然而，这段微博也已被删除，同一天，郝海东转发了网易新闻的相关报道"郝海东又开炮:见了当官的比爹妈还亲 这帮奴才太监"，并留下一行字"听说这篇微博被删了"。

对于郝海东的反击行为，一名媒体人在微博上评论道："他颠覆了'四肢发达脑袋简单'成见。他的言论在一些人看来是'越位''犯规'的，有人恨不得用红牌罚他出场，但那些拿红牌吹哨子的人在他面前却显得猥琐不堪。"