 年轻气候卫士格蕾塔又搭乘帆船 | 科技环境 | DW | 13.11.2019

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科技环境

年轻气候卫士格蕾塔又搭乘帆船

当世界气候大会临时从智利转至西班牙举行消息传出之时，格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）似乎突然处在了世界的错误一端。现在，她找到了再度横穿大西洋的合适交通工具。

Greta Thunbergs Rückreise nach Europa (picture-alliance/K. Wigglesworth)

格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）

（德国之声中文网）给气候保护人士格蕾塔·通贝里经由大西洋返回剩下的时间不到3星期了。这位瑞典女少年确定本周三（11月13日）从美国弗吉尼亚州出发，搭载15米长的帆船"流浪号"（La Vagabonde），返回欧洲。

两星期前，当联合国气候大会改换新地点的消息传出时，通贝里抱怨道，"情况显示，我旅行了半个世界，方向错了"。简称为"COP25"的《联合国气候变化框架公约》第25次缔约方会议原该在智利首都圣地亚哥举行。此会乃是这位16岁少女今年8月搭载一艘远洋帆船游艇横渡大西洋来美洲的主要原因之一。因国内爆发激烈社会抗议浪潮，智利取消了大会安排，西班牙成为新主办国。故此，COP25将于12月2日起在马德里召开。

横渡大西洋--在11月份

本月1日，通贝里推文表示，她现在得寻找一种手段，横渡11月份的大西洋。此前，她在美国西海岸的洛杉矶，和他人一起示威，呼吁人们为强化气候保护作更坚决斗争。她在那里也会晤了迪卡普里奥和施瓦辛格等好莱坞明星。不过，上周五，她横穿美国，前往东海岸，以便从那里出发，争取及时横跨大西洋返欧。

此间，活跃在Youtub上的澳大利亚情侣怀特拉姆（Riley Whitelum）和卡罗苏（Elayna Carausu）伸出了援手。俩人要和英国帆船游艇高手亨德森（Nikki Henderson）一起帮通贝里超越大洋天堑。周二，这位瑞典少女推文宣布："明天一早，我们扬帆去欧洲！"怀特拉姆和卡罗苏的男婴兰尼（Lenny）以及通贝里的父亲斯万特（Svante）亦将同行。在女儿今年8月由北德帆船游艇高手赫尔曼（Boris Herrmann）及其游艇伙伴卡西拉吉（Pierre Casiraghi）一起从英国出发横渡大西洋带至纽约时，斯万特也在艇上。

尽可能零碳排放

怀特拉姆和卡罗苏驾"流浪号"穿行大洋，在Youtube频道上记录其扬帆游历过程，强调大洋对人类的意义，尝试替代性生活选项。其游艇配备太阳能光板和水力发电装置，使整个旅程尽可能实现零碳排放。

  • Die Malizia II ist eine Hochseeyacht, gut 18 Meter lang und knapp sechs Meter breit. Mit bis zu 25 Knoten (46 km/h) kann sie übers Wasser preschen. Von fossilen Brennstoffen ist die Yacht unabhängig. Sie verfügt über Solarpaneele, Unterwasserturbinen und Propeller am Heck. Der vorgeschriebene Dieselmotor wurde für die Reise versiegelt - kann im Notfall aber gestartet werden.

    瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐

    环保之旅

    “Malizia II”是一艘海洋赛艇。船身长18米，宽不到6米。航行速度最高可达每小时46公里。赛艇的驱动系统不使用化石燃料，而是在船尾配置了太阳能电池板。安装了水力涡轮发电机和螺旋桨。驱动系统也包括一台柴油发动机，但只是在紧急情况下启动。

  • Das Innere der Rennyacht ist alles andere als komfortabel und absolut spartanisch. Im Inneren ruckelt und dröhnt es, bei stärkerem Wind rutschen die Passagiere in der Koje hin und her. Ab 15 Knoten wird der Lärm unter Deck ohrenbetäubend. In der Navigationsecke checken die Skipper (im Bild: Boris Herrmann) permanent die Windbedingungen.

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    装备简单的赛艇

    赛艇的内部装备简单，绝对与舒适无缘。遇上强风天气，船舱内颠簸剧烈，噪音大，床铺上的乘客会来回滑动。船速达到15节时，甲板下面的噪音便震耳欲聋。图中展示的是船长赫尔曼（Boris Herrmann）在导航仪前观察风力情况。

  • An Bord der Malizia II gibt es weder Dusche noch Toilette. Wer aufs Klo muss, geht an Deck und schickt alle anderen ins Schiff, um allein sein zu können. Ein Eimer dient dann als Toilette. Das Geschäft kommt in abbaubare Beutel, die anschließend ins Meer geworfen werden.

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    水桶当马桶

    “Malizia II”上没有淋浴或卫生间。如果需要上厕所，只能把甲板上的所有人都赶入船仓，用一个蓝色的塑料桶当作马桶解决“内急”。

  • Als Küche dient ein kleiner Gaskocher. Auf dem Speiseplan steht fertig abgepackte Astronautennahrung, die erhitzt werden kann. Greta Thunberg und ihr Vater ernähren sich vegan.

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    享用宇航员速食

    赛艇上的厨房只不过是一个小型燃气灶。每日饮食都是加热后便可食用的宇航员快餐。 气候保护活动家、瑞典女孩通贝里（Greta Thunberg）和她的父亲都是纯素食主义者。

  • Der gebürtige Oldenburger Boris Herrmann will Greta Thunberg nach New York bringen. Der Segelprofi ist 38 Jahre alt und hat schon drei Weltumrundungen hinter sich. 2020/2021 will er als erster Deutscher mit der Malizia II an der Vendée Globe teilnehmen - einer Non-Stop Regatta für Einhandsegler, die einmal um den Globus führt und als die härteste Einhandregatta der Welt gilt.

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    鲍里斯·赫尔曼-经验丰富的帆船手

    出生于奥尔登堡的鲍里斯·赫尔曼计划将格蕾塔·通贝里送到纽约。这位极限运动员和经验丰富的船长今年38岁，已经完成了三次航海环游世界之旅。他希望驾驶“Malizia II”参加2020年至2021年的旺代单人环球帆船赛“Vendée Globe”，成为参加该项比赛的德国第一人。该项比赛要求单人驾驶赛艇，中途不靠岸，被认为是世界上最艰巨的单人帆船赛。

  • Dann werde ich mich eben zwei Wochen lang übergeben, sagte Greta Thunberg dem Stern im Interview auf die Frage hin, ob sie Angst vor Seekrankheit habe. Die Wahrscheinlichkeit ist angesichts des rauen Atlantiks mit hohen Wellen nicht gerade klein. Selbst ich werde hin und wieder seekrank, so Skipper Boris Hermann in einem Interview. An Bord gibt es aber Medizin gegen Seekrankheit.

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    船上备有抗晕船药

    通贝里在出发前回答德国《明星》杂志记者提出的是否害怕晕船的问题时说：“我准备呕吐两个星期”。大西洋并非风平浪静，因此晕船的概率不小。就连船长赫尔曼也表示， “有时我也会晕船”。不过在船上备有防治晕船的药物。而在抵达纽约后，通贝里表示，她没有晕船。

  • Als Schlafplatz dienen Greta Thunberg und ihrem Vater zwei Rohrkojen: Eine solche Koje besteht aus einem Rahmen, auf dem ein Tuch gespannt ist. Darauf liegen eine Isomatte und ein Schlafsack. Skipper Boris Herrmann vergleicht den Schlafkomfort mit einem Zelt, das man aufstellt, und bei dem der Untergrund die ganze Zeit wackelt.

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    舒适度不如露营帐篷

    通贝里和她的父亲睡觉的地方只是这种简单的吊床加睡袋。船长赫尔曼（Boris Herrmann）说，睡在这样的地方就好比睡在身下不停摇晃的露营帐篷内。

  • An Bord der Malizia II sind Skipper Boris Herrmann, (links), Greta Thunbergs Vater Svante Thunberg (mitte), Greta Thunberg, sowie der Filmemacher Nathan Grossmann, der eine Dokumentation über die zweiwöchige Fahrt macht, und Co-Skipper Pierre Casiraghi.

    瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐

    船上成员

    “Malizia II”号赛艇上的成员包括船长赫尔曼（左）、格蕾塔·通贝里和她的父亲斯万特（中间）、电影制片人格罗斯曼以及另一位船长卡西拉吉。电影制片人格罗斯曼拍摄一部纪录两周环球之旅的影片。

  • Co-Skipper Pierre Casiraghi (links) ist der Sohn von Caroline von Hannover, Prinzessin von Monaco. Casiraghi gründete 2016 das Team Malizia, das an internationalen Rennen teilnimmt. Herrmann und Casiraghi sind gute Freunde und Teamkollegen bei Team Malizia und betreiben die Mailizia II.

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    组建帆船赛团队

    “Mailizia II”号帆船的另一位船长卡拉西吉（左）是摩纳哥公主的儿子。为参加国际帆船赛，卡拉西吉于2016年成立了“Malizia” 团队。德国船长赫尔曼和卡拉西吉是该队的队友和好朋友，两人一起经营着“Mailizia II”号帆船。

  • Greta Thunberg - Ankunft in den USA (picture-alliance/AP Photo/C. Ruttle)

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    顺利跨越大西洋

    如果天气或船上成员的健康状况出现问题，必要时“Malizia II”会中断航程返航。 不过，这次从英格兰普利茅斯到美国纽约的5500公里航程并没有发生这样的情况。8月28日，帆船在17艘联合国船只的护航下，缓缓驶入纽约港。


凝炼/李鱼（德新社、路透社）

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