年轻气候卫士格蕾塔又搭乘帆船

（德国之声中文网）给气候保护人士格蕾塔·通贝里经由大西洋返回剩下的时间不到3星期了。这位瑞典女少年确定本周三（11月13日）从美国弗吉尼亚州出发，搭载15米长的帆船"流浪号"（La Vagabonde），返回欧洲。

两星期前，当联合国气候大会改换新地点的消息传出时，通贝里抱怨道，"情况显示，我旅行了半个世界，方向错了"。简称为"COP25"的《联合国气候变化框架公约》第25次缔约方会议原该在智利首都圣地亚哥举行。此会乃是这位16岁少女今年8月搭载一艘远洋帆船游艇横渡大西洋来美洲的主要原因之一。因国内爆发激烈社会抗议浪潮，智利取消了大会安排，西班牙成为新主办国。故此，COP25将于12月2日起在马德里召开。

横渡大西洋--在11月份

本月1日，通贝里推文表示，她现在得寻找一种手段，横渡11月份的大西洋。此前，她在美国西海岸的洛杉矶，和他人一起示威，呼吁人们为强化气候保护作更坚决斗争。她在那里也会晤了迪卡普里奥和施瓦辛格等好莱坞明星。不过，上周五，她横穿美国，前往东海岸，以便从那里出发，争取及时横跨大西洋返欧。

此间，活跃在Youtub上的澳大利亚情侣怀特拉姆（Riley Whitelum）和卡罗苏（Elayna Carausu）伸出了援手。俩人要和英国帆船游艇高手亨德森（Nikki Henderson）一起帮通贝里超越大洋天堑。周二，这位瑞典少女推文宣布："明天一早，我们扬帆去欧洲！"怀特拉姆和卡罗苏的男婴兰尼（Lenny）以及通贝里的父亲斯万特（Svante）亦将同行。在女儿今年8月由北德帆船游艇高手赫尔曼（Boris Herrmann）及其游艇伙伴卡西拉吉（Pierre Casiraghi）一起从英国出发横渡大西洋带至纽约时，斯万特也在艇上。

尽可能零碳排放

怀特拉姆和卡罗苏驾"流浪号"穿行大洋，在Youtube频道上记录其扬帆游历过程，强调大洋对人类的意义，尝试替代性生活选项。其游艇配备太阳能光板和水力发电装置，使整个旅程尽可能实现零碳排放。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 环保之旅 “Malizia II”是一艘海洋赛艇。船身长18米，宽不到6米。航行速度最高可达每小时46公里。赛艇的驱动系统不使用化石燃料，而是在船尾配置了太阳能电池板。安装了水力涡轮发电机和螺旋桨。驱动系统也包括一台柴油发动机，但只是在紧急情况下启动。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 装备简单的赛艇 赛艇的内部装备简单，绝对与舒适无缘。遇上强风天气，船舱内颠簸剧烈，噪音大，床铺上的乘客会来回滑动。船速达到15节时，甲板下面的噪音便震耳欲聋。图中展示的是船长赫尔曼（Boris Herrmann）在导航仪前观察风力情况。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 水桶当马桶 “Malizia II”上没有淋浴或卫生间。如果需要上厕所，只能把甲板上的所有人都赶入船仓，用一个蓝色的塑料桶当作马桶解决“内急”。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 享用宇航员速食 赛艇上的厨房只不过是一个小型燃气灶。每日饮食都是加热后便可食用的宇航员快餐。 气候保护活动家、瑞典女孩通贝里（Greta Thunberg）和她的父亲都是纯素食主义者。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 鲍里斯·赫尔曼-经验丰富的帆船手 出生于奥尔登堡的鲍里斯·赫尔曼计划将格蕾塔·通贝里送到纽约。这位极限运动员和经验丰富的船长今年38岁，已经完成了三次航海环游世界之旅。他希望驾驶“Malizia II”参加2020年至2021年的旺代单人环球帆船赛“Vendée Globe”，成为参加该项比赛的德国第一人。该项比赛要求单人驾驶赛艇，中途不靠岸，被认为是世界上最艰巨的单人帆船赛。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 船上备有抗晕船药 通贝里在出发前回答德国《明星》杂志记者提出的是否害怕晕船的问题时说：“我准备呕吐两个星期”。大西洋并非风平浪静，因此晕船的概率不小。就连船长赫尔曼也表示， “有时我也会晕船”。不过在船上备有防治晕船的药物。而在抵达纽约后，通贝里表示，她没有晕船。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 舒适度不如露营帐篷 通贝里和她的父亲睡觉的地方只是这种简单的吊床加睡袋。船长赫尔曼（Boris Herrmann）说，睡在这样的地方就好比睡在身下不停摇晃的露营帐篷内。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 船上成员 “Malizia II”号赛艇上的成员包括船长赫尔曼（左）、格蕾塔·通贝里和她的父亲斯万特（中间）、电影制片人格罗斯曼以及另一位船长卡西拉吉。电影制片人格罗斯曼拍摄一部纪录两周环球之旅的影片。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 组建帆船赛团队 “Mailizia II”号帆船的另一位船长卡拉西吉（左）是摩纳哥公主的儿子。为参加国际帆船赛，卡拉西吉于2016年成立了“Malizia” 团队。德国船长赫尔曼和卡拉西吉是该队的队友和好朋友，两人一起经营着“Mailizia II”号帆船。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 顺利跨越大西洋 如果天气或船上成员的健康状况出现问题，必要时“Malizia II”会中断航程返航。 不过，这次从英格兰普利茅斯到美国纽约的5500公里航程并没有发生这样的情况。8月28日，帆船在17艘联合国船只的护航下，缓缓驶入纽约港。



凝炼/李鱼（德新社、路透社）