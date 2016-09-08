年轻女子自拍泼墨习近平像 网友忧其下落

（德国之声中文网）周三（7月4日），在推特上，有中国网友转发一则视频，一位年轻女性自拍向一张大幅宣传海报上的习近平像泼墨。这名女性在视频中称她在上海。

有推特网友称，这位女性名为董琼瑶，1989年生，湖南株洲人，在上海房地产中介工作。

有网友称，7月4日下午她发了最后一条推特后失联，其推特后被注销。

推特网友转发的据称是董琼瑶最后一条推特称："现在我的门外有一群制服的人，待会换好衣服就出去，我没有罪，有罪的是伤害我的人和组织。"

根据推特网友转发的一些董琼瑶此前的推特，她曾写道"所有人应该有免于恐惧的权利"。

周四和周五，推特上有网友转发据称是在北京高等法院门前泼墨以及广东某地大幅宣传海报习近平像被掷泥块的照片。

有推特网友为董琼瑶的安全和下落表示担忧。

德国"网红"雷克（Christoph Rehage）在YouTube视频系列"雷人路116: 上海姑娘泼墨习近平画像 - 她到底幼稚还是勇敢还是坏？"中评论了此事。他说："问题是，人家姑娘消失了，--如果是真的话。中国如此复杂，我们都不知道什么是真，什么是假。""如果你跟我说，在德国，你泼了一些什么墨水往默克尔的头像上，然后你消失了，我会觉得，你撒谎，因为我们政府不会让你消失的。""如果她确实消失了，我们应该问，她为什么消失了？不是意识形态上的理由，而是法律上的理由。--她犯法了吗？"

雷克说，公共场所的海报是用纳税人的钱做的，泼墨水是犯法的。"但至于让你消失吗？"