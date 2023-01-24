年輕人能協助扭轉中國的人口危機嗎？

（德國之聲中文網）上週，中國出現60年來首次人口成長下降的情況，而專家的長期預測顯示，未來30年中國人口成長將繼續下降。為了應對這個危機，中國政府不斷推出各種措施來試圖提高生育率，包含為年輕人提供財政補貼與其他福利。

然而，部分中國年輕人在受訪時告訴德國之聲，他們對中國年輕一代的未來感到悲觀，而這個態度也反映在他們對婚姻與生育下一代的態度上。居住在上海的25歲中國女性Emma Li表示：「中國年輕人普遍對前途感到迷惘，也覺得生活壓力很大。生孩子是一種會增加生活壓力的選擇，中國年輕一代有許多人已決定成為家族中的最後一代。」

Emma表示，中國出現60年來首次人口下降的消息並未改變她對婚姻或生育小孩的看法。她向德國之聲表示：「我與許多朋友討論過結婚和生孩子的問題，但他們當中有許多人不願走傳統計劃生育的路線。由於現今許多中國年輕人受過高等教育，他們很難被各種傳統的家庭觀念給說服。」

什麼因素阻礙中國年輕人組建家庭？

其他受訪者表示，中國高壓的生活方式和日常生活的壓力都讓他們不想組建家庭。住在北京的27歲中國女性Cynthia Liu告訴德國之聲：「漫長的工作時間、不盡人意的工作以及在通膨期間必須以低薪維生的壓力使中國的年輕一代無法撫養孩子。」

她補充道：「由於中國政府對書籍、電影甚至視頻遊戲的嚴格審查，我們不知道如何確保我們的孩子有一個快樂的童年。我們的同情心和責任感在很大程度上使我們相信不要把新的生命帶到這樣的世界裡。」

2021年，中國政府出台了限制措施，將兒童每周的在線遊戲時間限制在3小時。此外，中國國家廣播電視總局也宣布禁止含有「暴力、血腥、低俗或色情」的動畫片。

專門研究人口議題的美國密歇根大學社會系助理教授周韻告訴德國之聲，中國有越來越多年輕女性更加強調個人主義的追求，如擁有成功的事業。她表示：「中國勞動力市場上的性別歧視和中國社會對女性做母親的巨大期望是阻礙個人結婚或生孩子的制約因素。」

新冠疫情導致青年失業率攀升

此外，在過去3年的新冠疫情期間，中國政府的封城措施與加強對社會的控制，也對中國社會與人們對未來的展望產生重大影響。住在天津市的26歲中國男子Adam Wang向德國之聲表示：「在過去3年裡，中國政府在各地反覆執行的封城讓許多中國人失去了他們的積蓄和對生活的安全感。」

他補充道：「工廠和快遞平台無法為工人提供基本的福利，越來越多人也爭相成為公務員，因為青年失業率在新冠疫情期間達到新高。」

自2020年開始，中國各地出現反覆封城的狀況，而到了2022年12月，中國16歲至24歲的失業人數到達2000萬。中國國家統計局的數據顯示，2022年7月中國的青年失業率也高達19.9%。Adam Wang說，經濟前景的惡化使中國許多年輕人為生計而掙扎。他表示：「中國許多年輕人根本沒有時間考慮結婚或生孩子，因為我們甚至不能為自己維持一個體面的生活方式。」

政府激勵措施無法產生效果？

中國上一次人口成長下降是1961年，該年也是中國大饑荒的最後一年。而印度的人口也預計在2023年超過中國，成為世界上人口最多的國家。聯合國預測，中國的人口將從2022年的14億多下降到2050年的13億左右，到2100年將低於8億。

為了化解這顆人口定時炸彈，中國政府推出了一系列措施，鼓勵年輕人多生孩子。在一些城市，當局承諾為有3個孩子的家庭提供政府補貼，而其他城市則提供補貼鼓勵人們買房。然而，目前還不清楚這些措施是否會有足夠的吸引力來鼓勵年輕人建立家庭。

住在北京的Cynthia Liu告訴德國之聲：「深圳和濟南等富裕城市已經承諾在3年內為有3個孩子的家庭提供最高2萬元的補貼，但我認為只有那些已經想生更多孩子的人才會嘗試申請這些補貼。」

她補充道：「對於不想生更多孩子的婦女來說，她們可以在6個月內輕鬆賺到比這個補助更多的錢。在中國其他地區，地方政府不提供任何補貼。他們鼓勵人們多生孩子的措施主要是畫在牆上的空洞口號。」

來自上海的Emma Li則表示，她許多未婚女性朋友和家人都認為中國政府沒有提供足夠的支持來說服婦女生育。她說：「即使是那些想生更多孩子的人，她們都說這些想法與中國政府的政策無關。我認為中國的生育率將繼續下降，但在不久的將來，中國年輕人的生活質量將得到改善，因為他們有更多的資源可以花在自己身上。」

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